Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

El influencer fue detenido en Florida luego de que su tarjeta de débito y un sorbete dieran positivo a fentanilo durante una parada de tráfico

Florida. Franky Venegas, uno de los integrantes del dúo viral Island Boys, fue arrestado nuevamente en Florida a pocos días de comenzar el nuevo año, tras un operativo policial que derivó en cargos relacionados con drogas, según un informe del sheriff al que tuvo acceso la prensa local.

De acuerdo con el reporte oficial, Venegas y una mujer que lo acompañaba fueron detenidos durante una parada de tráfico rutinaria. Los agentes indicaron que ambos mostraban un comportamiento sospechoso, lo que motivó una inspección del vehículo.

Screenshot 2026-01-06 at 9.58.49AM Qué encontraron los agentes Durante el registro, los diputados del sheriff hallaron:

Zolpidem tartrato (Ambien) sin receta médica, dentro de una bolsa con otras pastillas recetadas a la mujer.

Paraphernalia para drogas que dio positivo a fentanilo , incluida: La tarjeta de débito de Venegas , presuntamente cubierta con un polvo blanco que arrojó resultado positivo a fentanilo. Un sorbete cortado , comúnmente utilizado para el consumo de sustancias.

Cargos y situación legal Franky Venegas fue ingresado la noche del miércoles en la cárcel del condado Collier, en Naples, acusado de posesión de parafernalia de drogas. La mujer fue arrestada por posesión de Zolpidem sin prescripción médica.

El influencer no tiene derecho a fianza, ya que se encontraba bajo una retención judicial por estar en libertad bajo fianza desde febrero, cuando fue arrestado por posesión, entrega o venta de un arma de fuego con número de serie alterado.

Un historial de arrestos Venegas alcanzó notoriedad en 2021 junto a su hermano Alex gracias al tema viral “I’m an Island Boy”. Desde entonces, ha protagonizado múltiples incidentes legales, incluyendo arrestos previos por violencia doméstica, conducción temeraria y manejar sin licencia. Las autoridades no han informado cuándo comparecerá nuevamente ante un juez ni si se añadirán cargos adicionales tras los resultados del análisis de las sustancias.