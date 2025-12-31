americateve

Miami vence al campeón nacional defensor Ohio State 24-14 en los cuartos de final en el Cotton Bowl

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Keionte Scott devolvió una intercepción 72 yardas para un touchdown, Carson Beck lanzó un pase de anotación y Miami sorprendió al campeón defensor Ohio State 24-14 el miércoles por la noche en el Cotton Bowl en el primer duelo de cuartos de final del College Football Playoff.

El back defensivo de Miami, Jakobe Thomas, derecha, derriba al ala cerrada de Ohio State, Will Kacmarek, durante la segunda mitad del partido de cuartos de final del Cotton Bowl College Football Playoff, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (Foto AP/Gareth Patterson)
El back defensivo de Miami, Jakobe Thomas, derecha, derriba al ala cerrada de Ohio State, Will Kacmarek, durante la segunda mitad del partido de cuartos de final del Cotton Bowl College Football Playoff, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (Foto AP/Gareth Patterson)

Los Hurricanes (12-2, sembrado No. diez del CFP) han ganado dos partidos de playoff para llegar a los cuatro finalistas del fútbol americano colegial después de necesitar una plaza general para entrar en el grupo de 12 equipos, incluso sin jugar en el partido de campeonato de la Conferencia de la Costa Atlántica. Una victoria más y podrán jugar por un campeonato nacional en su estadio.

Lo siguiente para Miami en la cuarta temporada del entrenador Mario Cristóbal es una semifinal del CFP en el Fiesta Bowl el 8 de enero contra el sembrado No. tres Georgia o el sembrado No. seis Ole Miss, los equipos de la SEC que disputarán el Sugar Bowl el jueves por la noche.

No ha habido un título nacional para "The U" desde 2001. A los Hurricanes se les negó un repetido la temporada siguiente con una derrota en doble tiempo extra en el Fiesta Bowl ante Ohio State, la única otra vez que los equipos se enfrentaron en un juego de tazón.

Ahora es el tercer clasificado Ohio State (12-2, sembrado No. dos del CFP), que entró al juego como favorito por 9,5 puntos según BetMGM Sportsbook, el que no podrá ganar títulos nacionales consecutivos por primera vez en la historia del programa.

Los Buckeyes no habían jugado desde una derrota 13-10 ante el ahora No. uno Indiana en un partido de campeonato de la Conferencia Big Ten entre equipos invictos el 6 de diciembre. Aún así, obtuvieron un pase de primera ronda, luego perdieron al igual que los cuatro equipos que pasaron directamente a la ronda de cuartos de final en el inaugural playoff de 12 equipos la temporada pasada.

Beck, quien fue parte de los títulos nacionales de Georgia en 2021 y 2022 cuando Stetson Bennett era el titular, completó 19 de 26 pases para 138 yardas. El pase de TD a Fletcher, quien también corrió 19 veces para 90 yardas, fue el séptimo de 13 pases consecutivos completados por Beck para establecer un récord en el Cotton Bowl, que se jugó por la 90ª vez.

