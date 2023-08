Arrestan a acusado de vandalizar lapida en el cementerio Caballero Rivero de Miami

Según el reporte de arresto en dos oportunidades, primero en el mes de marzo y después en junio, el implicado ingresó al cementerio Caballero Rivero Woodlawn, en la avenida 32 y la calle ocho del suroeste de Miami, y no solo vandalizó la lápida, sino también se grabó cometiendo el delito, subió el vídeo en las redes sociales y etiquetó a los familiares del fallecido.

Rodríguez fue acusado tres cargos que incluyen robo, vandalizar una tumba y travesura criminal.

“Ahora más cargos están pendientes, ya que él le mandó esos vídeos a la familia para enseñarle lo que estaba haciendo”, continuó el vocero policial.

El pasado mes de junio, Ingrid Díaz, hermana de Andrés Zacarías, que se encuentra enterrado en la tumba, había denunciado públicamente este hecho vandálico, al enterarse que Rodríguez salió de la cárcel, después de pagar un fianza de $22.500.

No quiso emitir declaraciones en cámara, sin embargo, nos envió este mensaje:

“Trato de no enojarme, lo prometo. Es tan frustrante saber cómo funcionan las cosas. Entiendo que todos tienen derecho a fianza, pero no todos deberían hacerlo. Al menos, no hasta una audiencia. Deberían ser obligados a ser vistos por un juez antes de permitirles salir bajo fianza. Pero voy a confiar en que aparecerá en su corte y realmente recibirá un castigo por esto”.

Por su parte, un portavoz del cementerio Caballero Rivero Woodlawn North envió el siguiente comunicado en el que informa:

“Es desafortunado que alguien destroce un lugar de descanso final. Estamos agradecidos con el Departamento de Policía de Miami y continuaremos trabajando de cerca con ellos, a medida que se desarrolla esta investigación”.