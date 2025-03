Adolescente en condición crítica después de que lanzan un objeto incendiario a una casa en Homestead

Esas son las declaraciones del tío de la víctima, quien nos pidió no mostrar su rostro en cámara.

Rápidamente, los familiares la llevaron a un hospital cercano y posteriormente, los rescatistas de Miami-Dade la aerotransportaron al Kendall Hospital en condición grave.

“Es muy joven, ¿sabes?, una adolescente. No necesita eso. Algo así, es una locura. Hablamos con ella, estaba sonriendo, dormida pero estaba muy sedada, esperemos que esté mucho mejor”, agregó el tío.

El sofá en el que estaba sentada la adolescente quedó quemado, así como la ropa que llevaba consigo, que ahora está en la parte de afuera de la casa.

Según el tío de la víctima, el objeto que lanzaron fue un artefacto explosivo de fabricación casera.

“Después de limpiar, encontramos algo así como un frasco, probablemente parecido a un tarro Mason, con la mecha de una vela y algún tipo de líquido”, contó el tío de la víctima.

Ahora las autoridades están revisando las cámaras de vigilancia cercanas al lugar de residencia para dar con el responsable, aunque el tío tiene sospechas de quién pudo ser.

“Tenemos un sospechoso que creo saber quién fue pero no puedo decir quién es. Definitivamente, no es de la familia y él tiene antecedentes de violencia. Es represalia lo que hizo con nosotros y es por eso que irá a la cárcel. No quiero decir nada más porque podría afectar la investigación policial, y ellos están investigando y averiguando”, prosiguió el tío.

Los familiares no quisieron revelar la identidad de la adolescente y en este momento sólo tienen una petición para la comunidad.

“Ayuda, si vieron algo o a alguien, por favor, llamen a la línea de alto al crimen y díganlo”.

Los detectives de la unidad de incendios provocados de la oficina de la sheriff de Miami-Dade se encuentran a cargo de la investigación.

Por el momento no se ha ofrecido información sobre posibles sospechosos.