Adolescente de 15 años en estado grave tras ser baleado en Homestead

“Ellos tienen miedo que vengan a dispararles a la puerta de su casa. Así que yo les dije que se vinieran para aquí anoche. Ellos no pueden ni hablar, ellos siguen en shock, tienen mucho miedo”, dijo la vecina.

“El crimen no deja de aumentar. Me mudé aquí hace unos años y cada vez es peor. Aquí hay negocios con las drogas que están ya fuera de control y los tiroteos son constantes. Hemos intentado reportarlo a la policía mil veces, pero ellos no pueden hacer mucho. Nosotros necesitamos protección en este lugar, necesitamos aquí presencia policial, sino, esto va a seguir sucediendo”, aseguro una vecina del lugar.

Además, los vecinos están alarmados por menores que hay implicados en la actividad delictiva del lugar.

“La mayoría de los crímenes son cometidos por menores. El Departamento de Menores necesita venir aquí y evaluar a las familias, y revisar que las situaciones en las casas están bien. Veo constantemente niños sin zapatos caminar por las calles, adolescentes jugando con pistolas”, indico otra vecina de la víctima.

El reporte policial del caso revela que la víctima viajaba hacia el sur por la calle 126 court del suroeste, cuando dos hombres vestidos con ropa de color oscuro, abrieron fuego contra el vehículo y alcanzaron al adolescente, que estaba en el asiento del conductor.

En este momento, la policía trata de localizar a estos dos hombres que huyeron a pie de la escena en sentido Este.

Las autoridades consideran que estos sujetos estarían armados y serían peligrosos.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede contactar de inmediato a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.