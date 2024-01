Accidente de tránsito en el Doral termina en un robo y una persona secuestrada

El implicado, quien tiene un extenso récord criminal, le prohibió a la víctima que llamara a la policía y en un momento le dijo que se bajara del auto o lo mataría.

Horas después, fue localizado a las afueras de la ciudad de El Doral, donde fue arrestado.

“Este individuo tiene un pasado criminal extensivo y está enfrentando cargos de robo y secuestro. Este es otro ejemplo del trabajo de nuestros policías. Estos son delincuentes que están cometiendo delitos, no sólo en el sur de la Florida, sino donde quiera que estén”, añadió el jefe de la policía de El Doral.

Afortunadamente la víctima resultó ilesa.

“Tenemos suerte que alguien más no resultó herido, no murió y tenemos suerte de sacar se la calle a este individuo, no solamente por lo que hizo, sino también por lo que ha hecho en otras etapas de su vida”, continuó Edwin López.

Este caso despertó preocupación entre quienes transitan por la concurrida zona.

“A mí parece increíble, él mismo que lo chocó, me parece ilógico completo, hay que ver si ese hombre estaba bajo los efectos de las drogas o algo así, porque me parece también preocupante”, dijo Humberto Miranda, residente de El Doral.

“Uno trata de ayudar a la persona que está necesitada y resulta que es un disfraz para hacerle daño a uno, lamentablemente es lo que vivimos día a día y hay que tener preocupación”, dijo Álvaro Pereira, residente de El Doral.

Aunque Mike Carmona se negó en dos ocasiones a aparecer frente a la jueza para escuchar los nueve cargos que enfrenta, que incluyen robo y secuestro, la magistrada hizo la lectura formal del informe de arresto sin su presencia y le negó el derecho a fianza.