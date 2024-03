Accidente en La Pequeña Habana termina con voraz incendio y dos autos devorados por las llamas

Como si se tratara de una película de acción, dos vehículos se incendiaron tras un choque que tuvo lugar alrededor de las 5:55 am de este viernes en la avenida 17 y la calle 10 del suroeste de la ciudad de Miami .

“Tenemos información que una señora de la raza blanca, posiblemente latina, se fue de la escena. Ahora no sabemos si esa persona vive en ese vecindario o estaba de visita, es una investigación muy activa, necesitamos la ayuda del público si vieron algo saben algo cooperen con nosotros y nos llamen”, dijo Freddie Cruz, portavoz de la policía de Miami.

“Yo escuché un fuerte golpe, así que no frenó, simplemente, golpeó el auto directamente, probablemente a toda velocidad y cuando me asomé por la ventana para ver lo que había sucedido, de inmediato llamé al 911 para que vinieran los bomberos, porque pensé que había alguien atrapado en el auto, pero otras personas dijeron que habían visto a una persona huir del auto antes que se desata el incendio”, dijo Anne Jackaway, residente del área.

El vehículo que estaba estacionado en la calle y recibió el impacto del sedán era un SUV BMW de color gris que había sido rentado por unos turistas tan solo horas antes del accidente.

“Llegamos como a eso de las 4:00 am y ahora fue que nos dimos cuenta que el carro estaba quemado y se prendió en candela. Es un automóvil rentado, suerte que tiene full cover”, dijo César Collado Rodríguez, conductor del vehículo afectado.

El fuerte golpe, seguido de las llamas, estremeció a los vecinos del área.

“Estábamos durmiendo, se escuchó un estruendo y tal vez 10 minutos después se escucharon las sirenas y la policía, pero no le dimos importancia, pero ahora fue que nos percatamos de la magnitud. Esto aquí no es una vía de velocidad y no caben dos líneas de carros, porque la calle es bien angosta”, dijo Ricardo Lazo, residente del área.

Ante este hecho, las autoridades reiteran la importancia de nunca abandonar el lugar de un accidente y reportarlo de inmediato al 911.

“Uno puede tener un accidente y entendemos que la gente se pone muy nerviosa, pero el deber de ellos es quedarse en la escena. En este caso no hubo heridos, pero son dos carros que son una pérdida total”, añadió Freddie Cruz, vocero de la policía de Miami.

Por la zona suelen caminar los residentes y afortunadamente gracias a la hora en la que ocurrió en la accidente no había peatones en la acera que pudieran resultar lesionados entre el impacto y el fuego.

Se le pide a quien tenga alguna información de la mujer que huyó del lugar que se comunique con la línea del Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.