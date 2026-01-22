ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El músico urbano Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo , fue detenido por ICE en su residencia debido a una orden de deportación pendiente relacionada con un caso previo en Tampa .

El cantante cubano de música urbana Abel Díaz Rodríguez , conocido artísticamente como El Chulo , fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) debido a una orden de deportación pendiente desde hace varios años , confirmaron fuentes cercanas al artista.

La detención se produjo en su residencia en Estados Unidos , donde agentes federales ejecutaron la orden migratoria que permanecía activa tras un incidente ocurrido en Tampa , relacionado con un arma de fuego , según información preliminar.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la situación legal del artista se complicó luego de que esa orden no fuera resuelta en su momento, quedando archivada hasta ser reactivada por las autoridades migratorias.

Tras su arresto, El Chulo permanece bajo custodia de ICE , mientras se inicia formalmente su proceso de deportación .

En caso de que Cuba no acepte su repatriación , el músico podría ser trasladado a un tercer país , una práctica que ICE ha aplicado en otros casos similares.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas, y las autoridades migratorias no han ofrecido detalles adicionales sobre los próximos pasos del caso.

Contexto

El arresto de El Chulo ocurre en un momento de endurecimiento de la política migratoria, con un aumento significativo de detenciones de inmigrantes con órdenes finales de deportación pendientes, incluidas figuras públicas.

El caso ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, donde seguidores del artista expresan sorpresa y preocupación por su futuro legal.

La información continuará actualizándose a medida que se conozcan nuevos detalles oficiales.