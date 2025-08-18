Trump descarta que Ucrania recupere Crimea o se una a la OTAN y pide un acuerdo con Rusia

ARCHIVO - En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana, el presidente Volodymyr Zelenskyy, derecha, y el mandatario estadounidense Donald Trump conversan durante su asistencia al funeral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el 26 de abril de 2025, en Ciudad del Vaticano. (Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana vía AP, archivo) Ukrainian Presidential Press Office

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este fin de semana que Ucrania no podrá recuperar Crimea ni incorporarse a la OTAN , al instar a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski , a buscar una salida negociada para poner fin al conflicto con Rusia .

En un mensaje difundido en su red social Truth Social , Trump afirmó que Kiev tiene la opción de detener la guerra “casi de inmediato” si apuesta por una solución política en lugar de prolongar la confrontación.

“Hay cosas que nunca cambian”, señaló el mandatario, en referencia a los puntos que considera inamovibles en cualquier negociación: la permanencia de Crimea bajo control ruso y la exclusión de Ucrania de la OTAN .

Las declaraciones de Trump se producen en vísperas de su encuentro con Zelenski en la Casa Blanca , previsto para este lunes por la tarde.

En la cita también participará el vicepresidente JD Vance , y servirá como antesala de una reunión más amplia con líderes europeos que viajarán a Washington para debatir sobre el futuro de la guerra y el rol de Occidente en una eventual salida diplomática.

Será la segunda reunión entre Trump y Zelenski en lo que va de 2025. La primera tuvo lugar en febrero, en la Oficina Oval, y estuvo marcada por la tensión luego de que Trump y Vance cuestionaran el liderazgo del presidente ucraniano y le reprocharan no mostrar suficiente gratitud por la asistencia militar y financiera de Estados Unidos.

Con este nuevo posicionamiento, Trump refuerza su visión de que la guerra en Ucrania solo puede resolverse mediante concesiones territoriales y un replanteamiento de las aspiraciones del país en la esfera occidental, un enfoque que genera divisiones tanto en Washington como en Europa.