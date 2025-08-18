americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Zelensky

🔥 ¡TRUMP LO HACE POSIBLE? 🔥 Se reúne con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca... ¿el fin de la guerra en Ucrania está a la vuelta de la esquina?

El presidente estadounidense aseguró que Rusia aceptó las garantías de seguridad occidentales para Ucrania: “En un paso muy significativo”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.

La reunión bilateral se produce después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania. El gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/1957515451409527225&partner=&hide_thread=false

Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. La agenda de este lunes incluye un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, y una reunión con líderes europeos quienes cruzaron el Atlántico para respaldar al presidente ucraniano en la negociación.

Ellos son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente ucraniano valoró positivamente este lunes las conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la guerra en Ucrania.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente fue la mejor, o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro”, dijo Zelensky en una reunión ampliada con líderes europeos en la Casa Blanca.

TRUMP-PUTIN
El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice:
El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó, en la cumbre de la semana pasada, que habría garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

En un paso muy significativo, el presidente Putin aceptó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y que vamos a considerar en la mesa, también quién hará qué, en esencia”, declaró Trump al iniciar las conversaciones con los líderes europeos y el presidente ucraniano.

“Creo que las naciones europeas asumirán gran parte de la carga. Vamos a ayudarlas y vamos a garantizar la seguridad”, concluyó.

Trump y Zelensky respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin

Trump y Zelensky, han respaldado este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022.

Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, ha subrayado el magnate republicano frente a Zelensky, vestido de traje, desde el Despacho Oval.

En este sentido, Trump ha instado a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. “Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar (los ataques)”, ha argüido el presidente estadounidense.

Por su parte, Zelensky ha dicho que Ucrania “está lista” para llevar a cabo una reunión trilateral. “Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, ha resaltado en declaraciones a la prensa.

TRUMP-PUTIN
El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin caminan sobre la alfombra roja el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin caminan sobre la alfombra roja el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció el lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus “esfuerzos personales” para poner fin a la guerra en Ucrania, al inicio de una reunión crucial entre ambos líderes en la Casa Blanca.

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, afirmó en la Oficina Oval Zelensky, vestido completamente de negro, poco después de ser recibido por Trump en la Casa Blanca.

Trump dijo que Estados Unidos va a estar involucrado en la seguridad de Ucrania

El presidente Donald Trump declaró el lunes que su país participará en la provisión de garantías de seguridad como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump afirmó que, si bien los países europeos son “la primera línea de defensa porque están ahí, son Europa, también vamos a ayudarlos. Participaremos”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice: En busca de la paz. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Líderes europeos respaldan disposición de Trump a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la UE en Bruselas, Bélgica, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto)

Trump dice que ha iniciado con los preparativos para un encuentro entre Putin y Zelenskyy

Rescatistas evacúan a un civil herido tras el impacto de un ataque de misiles rusos contra un edificio residencial en Járkiv, Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrii Marienko)

Qué saber sobre la reunión de Zelenskyy con Trump

ARCHIVO - En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana, el presidente Volodymyr Zelenskyy, derecha, y el mandatario estadounidense Donald Trump conversan durante su asistencia al funeral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el 26 de abril de 2025, en Ciudad del Vaticano. (Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana vía AP, archivo)

Trump descarta que Ucrania recupere Crimea o se una a la OTAN y pide un acuerdo con Rusia

Destacados del día

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

🔥 ¡TRUMP LO HACE POSIBLE? 🔥 Se reúne con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca... ¿el fin de la guerra en Ucrania está a la vuelta de la esquina?

En esta fotografía difundida por el Departamento de Policía de Old Orchard Beach, el agente Luke Evans recibe su placa policial. (Departamento de Policía de Old Orchard Beach vía AP, Archivo)

Policía de Maine arrestado por el ICE acepta salir voluntariamente de EEUU

ARCHIVO - En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana, el presidente Volodymyr Zelenskyy, derecha, y el mandatario estadounidense Donald Trump conversan durante su asistencia al funeral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el 26 de abril de 2025, en Ciudad del Vaticano. (Oficina de Prensa de la Presidencia ucraniana vía AP, archivo)

Trump descarta que Ucrania recupere Crimea o se una a la OTAN y pide un acuerdo con Rusia

En esta imagen difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos se puede ver a Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP)

Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, se dispone a declararse culpable

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter