🔥 ¡TRUMP LO HACE POSIBLE? 🔥 Se reúne con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca... ¿el fin de la guerra en Ucrania está a la vuelta de la esquina?

El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se reúne este lunes en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky , en un encuentro clave para discutir el futuro de la guerra. La cita llega en medio de tensiones, después de que Trump afirmara que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.

La reunión bilateral se produce después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin , celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar “ garantías de seguridad robustas ” a Ucrania. El gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú.

Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. La agenda de este lunes incluye un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, y una reunión con líderes europeos quienes cruzaron el Atlántico para respaldar al presidente ucraniano en la negociación.

| ÚLTIMA HORA — El Presidente Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con líderes europeos y el Secretario de la OTAN, para abordar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. pic.twitter.com/iQY3iqiaGw

Ellos son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ; el presidente francés, Emmanuel Macron ; el primer ministro británico, Keir Starmer ; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ; el presidente finlandés, Alexander Stubb , y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte .

El presidente ucraniano valoró positivamente este lunes las conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre la guerra en Ucrania.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente fue la mejor, o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro”, dijo Zelensky en una reunión ampliada con líderes europeos en la Casa Blanca .

TRUMP-PUTIN El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó, en la cumbre de la semana pasada, que habría garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

“En un paso muy significativo, el presidente Putin aceptó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y que vamos a considerar en la mesa, también quién hará qué, en esencia”, declaró Trump al iniciar las conversaciones con los líderes europeos y el presidente ucraniano.

“Creo que las naciones europeas asumirán gran parte de la carga. Vamos a ayudarlas y vamos a garantizar la seguridad”, concluyó.

Trump y Zelensky respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin

Trump y Zelensky, han respaldado este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, ha subrayado el magnate republicano frente a Zelensky, vestido de traje, desde el Despacho Oval.

En este sentido, Trump ha instado a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. “Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar (los ataques)”, ha argüido el presidente estadounidense.

Por su parte, Zelensky ha dicho que Ucrania “está lista” para llevar a cabo una reunión trilateral. “Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, ha resaltado en declaraciones a la prensa.

TRUMP-PUTIN El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin caminan sobre la alfombra roja el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció el lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus “esfuerzos personales” para poner fin a la guerra en Ucrania, al inicio de una reunión crucial entre ambos líderes en la Casa Blanca.

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, afirmó en la Oficina Oval Zelensky, vestido completamente de negro, poco después de ser recibido por Trump en la Casa Blanca.

Trump dijo que Estados Unidos va a estar involucrado en la seguridad de Ucrania

El presidente Donald Trump declaró el lunes que su país participará en la provisión de garantías de seguridad como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump afirmó que, si bien los países europeos son “la primera línea de defensa porque están ahí, son Europa, también vamos a ayudarlos. Participaremos”.