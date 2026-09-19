Aeropuerto de La Habana cerrará casi ocho horas: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana suspenderá completamente sus operaciones durante casi ocho horas entre la noche del lunes 21 y la madrugada del martes 22 de septiembre, una medida que obligará a las aerolíneas con vuelos programados durante esa franja a realizar ajustes operativos.

El cierre está establecido en el NOTAM A3277/26 , correspondiente al aeródromo MUHA, que dispone que la principal terminal aérea de Cuba permanezca cerrada desde las 23:00 UTC del 21 de septiembre hasta las 06:40 UTC del día 22 .

En horario local de Cuba, la suspensión comenzará a las:

y terminará a las:

En total serán siete horas y 40 minutos sin operaciones ordinarias en el aeródromo.

El NOTAM confirma el cierre completo del aeropuerto

El aviso aeronáutico es explícito.

El A3277/26 clasifica la medida como un cierre del aeródromo y señala:

“The aerodrome is closed for personnel and equipment work”.

Es decir, el aeropuerto permanecerá cerrado debido a trabajos con personal y equipos.

El documento no especifica exactamente qué obras serán realizadas durante esas siete horas y 40 minutos.

Sin embargo, el aeropuerto ha informado que desarrolla labores de reparación y mantenimiento relacionadas con sus pistas y calles de rodaje.

No habrá despegues ni aterrizajes ordinarios

Durante el período establecido por el NOTAM, las operaciones ordinarias del José Martí quedarán suspendidas.

Esto significa que los vuelos cuya llegada o salida estuviera prevista dentro de esa franja deberán ser reprogramados, adelantados, retrasados o modificados por cada compañía aérea.

El cierre afecta tanto a operaciones bajo reglas de vuelo instrumental como visual, de acuerdo con la clasificación del aviso.

No significa, sin embargo, que los vuelos programados durante todo el lunes o martes estén cancelados.

La restricción corresponde exclusivamente al período establecido en el NOTAM.

Aerolíneas deberán reajustar sus itinerarios

El José Martí concentra buena parte del tráfico aéreo internacional de Cuba, con conexiones hacia Estados Unidos, América Latina, el Caribe y Europa.

El cierre nocturno obliga a las compañías que tengan operaciones coincidentes con esas horas a revisar sus programaciones.

Las decisiones específicas dependerán de cada aerolínea.

Los pasajeros con vuelos programados entre la noche del lunes 21 y la madrugada del martes 22 deberían verificar directamente el estado de su reserva antes de acudir al aeropuerto.

El cierre llega días después de otras restricciones

No será la primera afectación operacional del José Martí durante septiembre.

El pasado 16 de septiembre, otro NOTAM ordenó el cierre completo del aeropuerto durante 30 minutos, entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana.

Después se aplicaron restricciones adicionales en diferentes instalaciones del aeródromo.

Una sección de la calle de rodaje A quedó cerrada entre la calle C y la pista 06.

También se produjo un desplazamiento temporal del umbral de la pista 06 mientras trabajadores y equipos operaban en el área.

La pista 06 ya había sido objeto de trabajos

Los trabajos anteriores afectaron diferentes elementos asociados con la pista 06.

Entre ellos estuvieron:

el desplazamiento de su umbral,

la reducción temporal de determinadas distancias disponibles,

la indisponibilidad de la senda de planeo del ILS

y

la salida temporal de servicio del sistema PAPI.

Esas restricciones estaban asociadas a labores de mantenimiento y no significaron el cierre permanente del aeropuerto.

El nuevo NOTAM del 21 de septiembre, en cambio, establece directamente el cierre completo del aeródromo durante siete horas y 40 minutos.

El aeropuerto asegura que realiza trabajos de mantenimiento

La administración del José Martí ha descrito las labores que se realizan actualmente como parte de un programa de reparación y mantenimiento.

El aeropuerto señaló que desarrolla trabajos en pistas y calles de rodaje con el objetivo declarado de mejorar las condiciones operacionales y de seguridad.

El NOTAM del próximo lunes, sin embargo, no identifica específicamente cuál de esas instalaciones será intervenida durante el cierre nocturno.

Su descripción se limita a señalar la presencia de personal y equipos trabajando.

Otro problema simultáneo: el Jet A-1 continúa no disponible

El cierre ocurre además mientras permanece vigente una restricción independiente relacionada con el combustible de aviación.

El NOTAM A3054/26 mantiene declarado como no disponible el Jet A-1 en el Aeropuerto Internacional José Martí.

El aviso establece:

“Jet fuel is not available at the aerodrome”.

La restricción comenzó el 31 de agosto a las 23:33 UTC y permanece vigente, en principio, hasta el 1 de octubre a las 04:00 UTC.

La falta de combustible no provoca el cierre del lunes

Es importante diferenciar ambos asuntos.

El NOTAM A3277/26 atribuye el cierre del aeropuerto a:

trabajos con personal y equipos.

No lo relaciona con la falta de Jet A-1.

Por tanto, no existe base en los avisos consultados para afirmar que la suspensión de operaciones del lunes sea consecuencia del desabastecimiento de combustible.

Son dos restricciones distintas que coinciden temporalmente.

¿Qué implica que no haya Jet A-1 disponible?

La indisponibilidad de combustible tampoco significa que el José Martí permanezca normalmente cerrado.

Las aerolíneas pueden adaptar sus operaciones.

Entre las alternativas están transportar suficiente combustible desde el aeropuerto de origen para continuar la operación sin repostar normalmente en La Habana o realizar una escala técnica en otro país para abastecerse.

La estrategia utilizada depende del tipo de aeronave, distancia, peso, reservas reglamentarias y planificación operacional de cada compañía.

La restricción de combustible afecta a más aeropuertos cubanos

El problema tampoco se limita a La Habana.

Una serie de NOTAM —A3054 a A3063/26— declara la indisponibilidad de Jet A-1 en diez aeropuertos internacionales cubanos hasta comienzos de octubre.

La situación obliga a las aerolíneas que continúan operando hacia Cuba a incorporar el problema del abastecimiento a la planificación de sus vuelos.

Un cierre considerablemente mayor que el anterior

La diferencia entre la restricción del 16 de septiembre y la anunciada para el próximo lunes es significativa.

El cierre anterior duró:

30 minutos.

El nuevo cierre será de:

7 horas y 40 minutos.

Es decir, será más de 15 veces más prolongado.

Durante ese período, el aeropuerto estará oficialmente cerrado conforme al NOTAM A3277/26.

Qué deben hacer los pasajeros

Los viajeros con vuelos previstos para esas fechas deberían comprobar sus itinerarios directamente con sus aerolíneas.

Especial atención requieren las operaciones previstas entre:

7:00 p.m. del lunes 21

y

2:40 a.m. del martes 22.

Las compañías pueden modificar sus horarios de manera diferente dependiendo de sus necesidades operacionales.

Un vuelo afectado no necesariamente tiene que ser cancelado: puede ser reprogramado para antes o después del cierre.

El NOTAM puede ser modificado

Como ocurre con cualquier aviso aeronáutico, las condiciones pueden cambiar.

Un NOTAM puede ser sustituido, modificado o cancelado si terminan antes los trabajos o si las autoridades necesitan extender las restricciones.

Por ello, pasajeros, aerolíneas y tripulaciones deben consultar la información operacional actualizada antes de cada vuelo.

Casi ocho horas sin operaciones en el principal aeropuerto cubano

La situación queda resumida en tres elementos:

CIERRE TOTAL DEL AEROPUERTO:

Desde las 7:00 p.m. del lunes 21 hasta las 2:40 a.m. del martes 22.

DURACIÓN:

7 horas y 40 minutos.

MOTIVO INFORMADO:

Trabajos con personal y equipos.

Al mismo tiempo, continúa vigente la declaración de Jet A-1 no disponible, una restricción diferente que permanece programada hasta comienzos de octubre.

El cierre representa así una nueva complicación operacional para el principal aeropuerto de Cuba en una etapa marcada simultáneamente por trabajos de mantenimiento y dificultades en el suministro de combustible de aviación.

Información en desarrollo.