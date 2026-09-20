Trump expulsa a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca: amenaza con ampliar la prohibición

El precandidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate con Joe Biden organizado por CNN, el jueves 27 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó prohibir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca , una decisión que ya comenzó a aplicarse y que abrió una nueva disputa entre la administración republicana y algunos de los principales medios de comunicación del país.

Trump justificó la medida acusando a las tres organizaciones de difundir reiteradamente lo que denomina “noticias falsas” sobre su Gobierno y su persona.

El mandatario dejó además abierta la posibilidad de incorporar otros medios a la prohibición , mientras las empresas afectadas cuestionaron la legalidad de la decisión y anunciaron que continuarán informando sobre la administración.

El presidente hizo el anuncio el viernes a través de Truth Social.

ARCHIVO - El entonces candidato republicano a la presidencia Donald Trump llega para un evento público de CNN en la Universidad de Carolina del Sur, en Columbia, Carolina del Sur, el 18 de febrero de 2016. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo)

Trump señaló que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca debido a lo que describió como años de cobertura falsa.

Posteriormente, durante un intercambio con periodistas en el Salón Oval, explicó que la decisión no estaba vinculada a un artículo o reporte específico.

Según Trump, responde a la acumulación de informaciones publicadas por esos medios durante años.

Fox News confirmó que un alto funcionario de la Casa Blanca había comunicado a las tres organizaciones que sus periodistas no podrían acceder al recinto a partir del sábado.

La amenaza se convirtió en una prohibición efectiva

La controversia avanzó un paso más durante el sábado.

Periodistas de CNN, MS NOW y Politico fueron rechazados cuando intentaron ingresar al complejo de la Casa Blanca, confirmando que la administración había comenzado a ejecutar la decisión presidencial.

Reuters informó que los pases de acceso de los periodistas fueron confiscados al llegar.

AP también confirmó que representantes de las tres organizaciones fueron impedidos de acceder al recinto.

Por tanto, ya no se trata únicamente de una amenaza presidencial: la restricción está siendo aplicada.

Trump dice que podrían sumarse otros medios

La lista podría ampliarse.

Después del anuncio inicial, Trump dijo que consideraba adoptar medidas similares contra otras organizaciones periodísticas.

El presidente mencionó particularmente a The New York Times y The Washington Post, dos medios con los que mantiene frecuentes enfrentamientos públicos.

Reuters confirmó que Trump dejó abierta la posibilidad de prohibir a otras organizaciones el acceso a la Casa Blanca.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha anunciado formalmente una nueva exclusión.

CNN responde: “Un ataque ilegal”

CNN rechazó la decisión y defendió el trabajo de su equipo acreditado ante la Casa Blanca.

La cadena sostiene que la Constitución protege su derecho a realizar cobertura periodística sin interferencias gubernamentales basadas en el contenido de sus informaciones.

Después de que la medida comenzara a aplicarse, CNN calificó la prohibición como un ataque ilegal contra derechos protegidos constitucionalmente.

La cadena anunció que continuará cubriendo a Trump y su administración.

Politico invoca la Primera Enmienda

Politico adoptó una posición similar.

El medio aseguró que seguirá cubriendo tanto a esta administración como a las futuras y anunció que defenderá sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La Primera Enmienda protege, entre otras libertades, la libertad de expresión y de prensa.

Politico sostiene que una administración no puede restringir arbitrariamente su acceso debido al contenido de su cobertura.

MS NOW también confirma que sus periodistas fueron rechazados

MS NOW no había emitido inicialmente una declaración extensa después del anuncio presidencial.

Pero el sábado confirmó que sus periodistas tampoco pudieron entrar al complejo de la Casa Blanca.

La organización quedó así sometida a la misma restricción aplicada contra CNN y Politico.

La Asociación de Corresponsales cuestiona la medida

La controversia también provocó una respuesta de periodistas acreditados ante la Presidencia.

La posición de la White House Correspondents’ Association se centra en que la protección constitucional de la prensa no depende de si un presidente considera favorable o desfavorable la cobertura de un determinado medio.

La discusión jurídica no gira simplemente alrededor de si Trump puede criticar a CNN, MS NOW o Politico —algo protegido por su propia libertad de expresión—, sino sobre si el Gobierno puede utilizar el acceso institucional como represalia por una cobertura que considera adversa.

El Committee to Protect Journalists sostuvo que la medida vulnera derechos de la Primera Enmienda.

Figuras de Fox News también cuestionan la prohibición

La decisión generó críticas incluso dentro de Fox News, cadena cuya cobertura editorial suele diferenciarse considerablemente de CNN o MS NOW.

La corresponsal de Fox News ante la Casa Blanca y presidenta de la asociación de corresponsales, Jacqui Heinrich, sostuvo que la protección de la libertad de prensa no depende de que el presidente apruebe los reportes o preguntas de un periodista.

El argumento central es que el acceso de la prensa permite al público recibir información independiente sobre las actuaciones del Gobierno.

John Roberts recuerda el antecedente de Obama y Fox News

El periodista de Fox News John Roberts recordó un antecedente ocurrido durante la administración de Barack Obama.

En 2009, la Casa Blanca de Obama intentó excluir a Fox News de determinadas entrevistas colectivas con funcionarios.

Otros medios se opusieron a participar si Fox quedaba excluida y la situación fue revertida.

Roberts señaló que espera que la actual prohibición tampoco se prolongue.

El episodio de 2009 no es jurídicamente idéntico a la prohibición actual, pero constituye un antecedente relevante en las disputas sobre acceso de medios a funcionarios gubernamentales.

Ari Fleischer: criticar a los medios sí, prohibirlos no

El exsecretario de prensa de George W. Bush Ari Fleischer, actualmente colaborador de Fox News, también rechazó la medida.

Fleischer dijo compartir la percepción de Trump de que algunos medios realizan una cobertura parcial o injusta.

Pero discrepó de la solución.

Su argumento fue que la Casa Blanca debería ampliar el acceso a otros medios, confrontar públicamente a periodistas con los que discrepa y defender sus posiciones, en lugar de impedirles entrar.

Otros analistas conservadores, entre ellos Jonathan Turley y Brit Hume, también cuestionaron la decisión.

Trump niega que busque intimidar a los periodistas

El presidente rechazó que la medida tenga como objetivo intimidar a la prensa.

Durante su intercambio con periodistas sostuvo que debería tener derecho a impedir el acceso a organizaciones que, según su valoración, publican reiteradamente información falsa.

Fox News señaló que Trump defendió esa posición después de que periodistas le preguntaran directamente sobre las implicaciones de la Primera Enmienda.

La cuestión de si la medida puede mantenerse legalmente será objeto de debate jurídico y eventualmente podría llegar nuevamente a los tribunales.

Los tribunales ya han intervenido en disputas similares

No sería la primera vez que una disputa sobre credenciales de prensa de la Casa Blanca termina ante un juez.

Durante el primer mandato de Trump, la administración retiró temporalmente la credencial del corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento durante una conferencia de prensa.

CNN demandó a la administración.

Un juez federal ordenó posteriormente que la credencial fuera restaurada temporalmente mientras continuaba el litigio.

Fox News recordó que anteriores intentos de la administración Trump de restringir el acceso de medios o periodistas han enfrentado decisiones judiciales adversas.

El alcance de esta prohibición es mayor

Existe una diferencia relevante con disputas anteriores.

En varios casos históricos, el conflicto involucraba a un periodista concreto o el acceso a determinados eventos.

La medida anunciada ahora alcanza a organizaciones periodísticas completas.

CNN forma parte desde hace décadas del grupo rotativo de cadenas televisivas que participa en la cobertura presidencial y acompaña al mandatario durante viajes nacionales e internacionales.

Por ello, la prohibición puede tener consecuencias sobre la organización habitual de la cobertura presidencial.

La disputa coincide con la Asamblea General de la ONU

La decisión llega además en un momento especialmente delicado para la cobertura de la Casa Blanca.

Trump tiene previsto participar en actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

CNN estaba programada para asumir el lunes un papel principal dentro de la cobertura conjunta de las cadenas televisivas, según Fox News.

La prohibición plantea interrogantes sobre cómo funcionará ahora ese sistema y si las restricciones alcanzarán también actividades presidenciales desarrolladas fuera del recinto de la Casa Blanca.

La Casa Blanca endurece su relación con determinados medios

El episodio constituye una nueva escalada en una relación históricamente conflictiva entre Trump y determinados medios nacionales.

Desde su primera campaña presidencial, el mandatario utiliza regularmente la expresión “fake news” para cuestionar informaciones que considera falsas o injustas.

CNN, The New York Times y The Washington Post han sido algunos de sus blancos más frecuentes.

La diferencia ahora es que esa confrontación retórica se ha convertido en una restricción física de acceso al complejo presidencial.

¿Puede Trump prohibir medios por su cobertura?

La cuestión probablemente será objeto de litigio.

Los medios afectados sostienen que excluirlos por el contenido de su cobertura constituye una represalia gubernamental incompatible con la Primera Enmienda.

La administración defiende que el presidente tiene capacidad para determinar quién accede al recinto presidencial.

Los tribunales tendrán que evaluar esos argumentos si alguna de las organizaciones presenta una demanda.

Por ahora, la medida continúa vigente.

La prohibición ya está en marcha

La situación puede resumirse en cuatro puntos:

1. Trump anunció la exclusión de CNN, MS NOW y Politico.

2. La Casa Blanca comenzó a aplicarla el sábado y periodistas de los tres medios fueron rechazados.

3. Trump dejó abierta la posibilidad de sumar otras organizaciones.

4. Los medios afectados sostienen que la decisión vulnera sus derechos constitucionales y anticipan una defensa de esos derechos.

El próximo capítulo podría desarrollarse fuera de la sala de prensa y dentro de los tribunales, donde anteriores disputas por credenciales y acceso presidencial ya han terminado siendo examinadas bajo la Primera Enmienda.