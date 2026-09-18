Cubano de 65 años vuelve a prisión tras grave acusación contra una niña en un Lowe’s de Hialeah

Un cubano de 65 años con un historial penal que se extiende por más de dos décadas en Miami-Dade volvió a prisión tras ser acusado de abuso lascivo contra una niña de cuatro años dentro de una tienda Lowe’s de Hialeah.

El acusado, identificado como José Cremades , fue arrestado por agentes de la Policía de Hialeah después de que la menor relatara a su madre y posteriormente durante una entrevista forense que un hombre la había tocado de manera inapropiada dentro del establecimiento.

Cremades permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención MetroWest y tiene además una retención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según registros citados por Local 10.

El nuevo caso adquiere especial relevancia por sus antecedentes: registros judiciales muestran cinco arrestos anteriores relacionados con cargos de hurto mayor en tercer grado desde 2002 y cuatro condenas .

El incidente investigado ocurrió el sábado 12 de septiembre en la tienda Lowe’s ubicada en 1650 West 37th Street , en Hialeah.

La niña había acudido junto a su madre a uno de los talleres infantiles organizados por la cadena.

Según el reporte policial citado por Local 10, la madre se encontraba pagando una compra en la caja cuando su hija se alejó brevemente de su lado.

La mujer comenzó a buscarla y, segundos después, vio a la menor regresar desde detrás de un exhibidor.

WSVN reportó que la madre también observó salir de esa misma área a un hombre mayor, quien habría bajado la cabeza y se habría alejado.

La menor contó a su madre lo que presuntamente había ocurrido

Después de abandonar la tienda, la niña relató a su madre que el hombre que había estado cerca de ella la había tocado después de levantarle la falda, según el informe de arresto citado por Local 10.

La denuncia dio paso a una investigación de la Policía de Hialeah.

Tres días después del incidente, la menor fue entrevistada en el Kristi House Children’s Advocacy Center, centro especializado del sur de Florida que interviene en casos relacionados con menores.

Durante esa entrevista forense, la niña describió nuevamente el supuesto contacto inapropiado y señaló que había ocurrido varias veces, según el reporte policial.

Cámaras muestran al acusado cerca de la menor

Las imágenes de vigilancia del Lowe’s forman parte de la evidencia descrita por los investigadores.

Según Local 10, el video muestra a Cremades agachado junto al exhibidor de mercancía donde se encontraba la niña, poco antes de que ella corriera hacia su madre.

WSVN reportó además que ambos quedaron ocultos detrás del exhibidor durante aproximadamente un minuto.

El material de vigilancia no sustituye la determinación que deberá realizar el tribunal sobre los hechos, pero forma parte de la evidencia citada por la Policía para sustentar la acusación.

El video también lo muestra siguiendo a otras menores

Otro elemento incluido en el reporte policial llamó la atención de los investigadores.

Las cámaras muestran presuntamente a Cremades caminando detrás de otras dos niñas mientras se desplazaban por la tienda, según Local 10.

El reporte no indica que esas dos menores hayan presentado acusaciones de abuso contra Cremades.

Por tanto, ese comportamiento forma parte de la descripción policial de las imágenes, pero no debe interpretarse como prueba de delitos adicionales contra esas niñas.

Arrestado y acusado de abuso lascivo

La Policía de Hialeah arrestó a Cremades el martes.

Los fiscales de Miami-Dade presentaron posteriormente un caso por lewd and lascivious molestation of a child under 12, además de dos casos separados por hurto menor.

El miércoles compareció ante la jueza del Circuito de Miami-Dade Mindy S. Glazer.

La magistrada determinó que permaneciera:

sin derecho a fianza

y ordenó que se mantuviera alejado tanto de:

la víctima

como de

la tienda Lowe’s de Hialeah.

Más de 20 años de antecedentes penales

La revisión de los registros judiciales reveló que Cremades ya era un delincuente convicto.

La Policía de Hialeah lo había arrestado anteriormente en:

2002,

2012

y 2016.

Posteriormente fue detenido por autoridades de Miami-Dade en:

2019

y 2022.

En los cinco expedientes anteriores, los fiscales presentaron cargos de hurto mayor en tercer grado.

Fue condenado en cuatro de cinco casos

De acuerdo con los registros judiciales consultados por Local 10, Cremades fue declarado culpable en cuatro de aquellos cinco casos.

En ellos recibió sentencias de libertad condicional.

Su período de probation más reciente terminó el 25 de julio de 2024.

Aproximadamente dos años después, vuelve a encontrarse bajo custodia, esta vez enfrentando una acusación de naturaleza completamente diferente y considerablemente más grave que sus antecedentes por delitos contra la propiedad.

ICE coloca una retención migratoria

Cremades nació en Cuba y reside cerca de O’Quinn Park, en Hialeah, según los registros citados por Local 10.

Este jueves permanecía recluido en MetroWest con una retención migratoria de ICE.

Este punto requiere precisión.

Una retención migratoria —ICE hold o detainer— significa que las autoridades federales de inmigración tienen interés en asumir la custodia de una persona cuando corresponda.

No demuestra por sí sola que Cremades tenga ya una orden final de deportación ni significa que será deportado inmediatamente.

Su situación migratoria y cualquier eventual procedimiento federal constituyen asuntos separados del proceso penal estatal que enfrenta actualmente.

Tres nuevos casos en los tribunales de Miami-Dade

Los fiscales presentaron el miércoles tres nuevos expedientes relacionados con Cremades.

El caso de delito grave por abuso lascivo está asignado a la jueza del Circuito de Miami-Dade Laura A. Stuzin.

Los dos procesos por hurto menor quedaron bajo la jueza Michelle Roth, según Local 10.

Los cargos por hurto son procedimientos separados de la acusación relacionada con la niña.

Lowe’s dice que coopera con las autoridades

La cadena Lowe’s confirmó que está colaborando con la investigación.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las autoridades locales”, señaló un portavoz de la empresa en una declaración difundida después del arresto.

La compañía no ofreció detalles adicionales sobre las imágenes de vigilancia ni sobre posibles modificaciones en sus protocolos para los talleres infantiles.

Un proceso que apenas comienza

Aunque Cremades tiene condenas anteriores, esas condenas no determinan su culpabilidad en la nueva acusación.

El caso relacionado con la niña de cuatro años se encuentra actualmente en proceso judicial y corresponde a la Fiscalía demostrar los cargos.

Lo confirmado hasta ahora es que:

José Cremades tiene 65 años y nació en Cuba;

fue arrestado por la Policía de Hialeah;

enfrenta un cargo de abuso lascivo contra una menor de 12 años;

permanece detenido sin fianza;

tiene una retención de ICE;

y cuenta con cuatro condenas anteriores por hurto mayor en Miami-Dade.

El nuevo expediente representa una acusación mucho más grave que los delitos contra la propiedad que aparecen en su historial previo.

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