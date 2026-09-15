DE PROFESOR DE SALSA A BUSCADO INTERNACIONAL: cubano es acusado como reclutador de una red de sabotajes vinculada al gobierno ruso

Un profesor cubano de salsa que lleva al menos siete años viviendo en Rusia aparece en el centro de una investigación internacional sobre una red de sabotaje y actos terroristas desplegada en varios países de la Unión Europea y vinculada por fiscales lituanos con la inteligencia militar rusa, conocida como GRU .

El hombre fue identificado como Oemis Romagoza Durruthy , natural de Camagüey y residente en la ciudad rusa de Petrozavodsk, donde públicamente llevaba una vida vinculada con la enseñanza de salsa, bachata y kizomba.

Sin embargo, detrás de esa actividad habría funcionado una estructura clandestina muy diferente.

Una investigación conjunta de Deutsche Welle, la radiotelevisión pública lituana LRT, periodistas checos y la plataforma de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión identificó a Romagoza como el hombre que utilizaba los alias “Dios” y “Adrian” para reclutar personas mediante Facebook y Telegram y encargar operaciones clandestinas en territorio europeo.

Romagoza aparece públicamente vinculado con el estudio de baile Made in Cuba , en Petrozavodsk, una ciudad situada en el noroeste de Rusia.

En sus perfiles sociales podían encontrarse clases, música latina, actividades familiares y eventos relacionados con el baile.

La investigación periodística reconstruyó, sin embargo, otra actividad desarrollada durante aproximadamente cuatro meses de 2024.

Los periodistas analizaron documentos judiciales, archivos filtrados y comunicaciones relacionadas con las personas involucradas en las operaciones.

A partir de ese material identificaron a Romagoza como el individuo que operaba bajo el alias “Dios”.

Reclutaba personas a través de Facebook y Telegram

El mecanismo comenzaba aparentemente con ofertas de trabajo.

Cuentas relacionadas con Romagoza publicaban anuncios en Telegram y otras plataformas buscando personas dispuestas a realizar determinadas tareas en Europa.

Algunas ofertas parecían relativamente inocentes.

Una de ellas buscaba personas para “trabajar como fotógrafo”.

Otras eran considerablemente más específicas y solicitaban personas con experiencia en vigilancia, inteligencia, logística y maniobras tácticas.

Los anuncios estaban dirigidos, entre otros, a comunidades cubanas y latinoamericanas residentes en Rusia.

Hasta $1.500 más bonificaciones por cada operación

Las ofertas podían prometer pagos de hasta 1.500 dólares, además de bonificaciones vinculadas con la realización de determinadas tareas.

Los interesados debían enviar información personal.

Entre los datos solicitados aparecían:

currículum, número telefónico y pasaporte.

A partir de ahí comenzaba el proceso de selección.

La investigación sostiene que Romagoza terminó reclutando a al menos una docena de personas, muchas procedentes de países hispanohablantes.

El cubano coordinaba viajes, hoteles y transporte

Su papel habría ido mucho más allá de publicar anuncios.

Romagoza coordinaba desde Rusia aspectos logísticos de las misiones.

Entre ellos:

vuelos,

alojamiento,

transporte

y ubicaciones donde debían realizarse las operaciones.

También transmitía instrucciones a los reclutados y coordinaba determinadas tareas a distancia, según la reconstrucción periodística.

Algunos participantes afirmaron posteriormente que no conocían la identidad de quienes realmente estaban detrás de los encargos.

Sabotajes en varios países europeos

Deutsche Welle afirma haber confirmado que, durante aproximadamente cuatro meses de 2024, el hombre identificado como “Dios” dio instrucciones relacionadas con ataques contra objetivos en diferentes países.

La lista incluye:

dos establecimientos de materiales de construcción en Polonia,

un garaje de autobuses en República Checa,

una instalación de reciclaje en Rumania

y equipos fabricados en Lituania destinados a Ucrania.

Las investigaciones europeas abarcan además otros incendios y planes de sabotaje desarrollados durante el mismo período.

El incendio de IKEA en Lituania

Uno de los casos mejor documentados ocurrió en Vilna, Lituania, el 9 de mayo de 2024.

Un dispositivo incendiario fue colocado dentro de una tienda IKEA.

Según la Fiscalía General de Lituania, el ataque había sido preparado durante meses.

El acusado de ejecutar el incendio había viajado previamente a Polonia y participado en una reunión clandestina en Varsovia.

Allí, él y otro individuo habrían aceptado 10.000 euros a cambio de incendiar y hacer explotar establecimientos comerciales en Lituania y Letonia.

El objetivo era generar miedo y reducir el apoyo a Ucrania

La Fiscalía lituana atribuye una finalidad política y estratégica a esas operaciones.

Según los investigadores, los ataques buscaban:

atemorizar gravemente a la población,

presionar a Lituania y otros países europeos para reducir o terminar su apoyo a Ucrania

y desestabilizar estructuras políticas, económicas y sociales.

El acusado por el incendio de IKEA terminó siendo declarado culpable.

Las autoridades lituanas sostienen que actuó dentro de una organización terrorista que trabajaba en interés de estructuras militares y servicios de seguridad rusos.

La Fiscalía vincula la estructura con el GRU

La conexión rusa no procede únicamente de la investigación periodística.

La Fiscalía General de Lituania anunció que el análisis realizado junto con agencias policiales y de inteligencia extranjeras permitió relacionar los casos investigados en Lituania con delitos similares en Polonia, República Checa y Rumania.

Según la Fiscalía:

las operaciones probablemente fueron coordinadas por los mismos ciudadanos cubano y colombiano residentes en Rusia.

Y agregó que ambos están vinculados con la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia, el GRU.

Romagoza está en búsqueda internacional

La investigación periodística identifica al ciudadano cubano mencionado por las autoridades lituanas como Oemis Romagoza Durruthy.

Actualmente existe una orden internacional para localizarlo.

LRT informó que tres personas relacionadas con la investigación permanecen bajo búsqueda internacional, entre ellas Romagoza.

La información disponible indica que el cubano podría continuar en territorio ruso.

También habría adquirido ciudadanía rusa

Además de haber nacido en Cuba, Romagoza habría obtenido la ciudadanía rusa, según la investigación periodística.

Ese elemento podría dificultar considerablemente cualquier intento de llevarlo ante un tribunal europeo mientras permanezca en Rusia.

Hasta ahora no consta públicamente que Moscú haya anunciado medidas contra él.

Tampoco respondió a las preguntas enviadas por los periodistas que realizaron la investigación.

Una cubana buscada fue detenida en Panamá

La investigación no se limita a Romagoza.

LRT señala que una mujer cubana que figuraba entre las personas buscadas internacionalmente fue detenida este año en Panamá mediante una orden internacional relacionada con el caso.

Las autoridades europeas continúan intentando identificar y detener a otras personas vinculadas con la estructura.

Una red internacional de reclutas

La estrategia atribuida a los coordinadores refleja un modelo que servicios de inteligencia europeos vienen investigando desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

En lugar de utilizar necesariamente agentes rusos profesionales para cada operación, los organizadores habrían recurrido a ciudadanos extranjeros contratados para realizar tareas específicas.

Los reclutados podían encargarse de:

vigilancia,

fotografías,

reconocimiento de objetivos,

transporte,

colocación de dispositivos incendiarios

o grabación de los resultados.

En algunos casos, las personas involucradas aseguraron desconocer el objetivo completo de las operaciones.

Los ataques seguían patrones similares

Los investigadores detectaron coincidencias entre los diferentes casos.

La Fiscalía lituana señala que los hechos presentaban:

organizadores comunes,

métodos operativos similares

y objetivos coincidentes.

Eso permitió establecer una investigación internacional coordinada.

Europol y Eurojust participan en la investigación

La dimensión transnacional obligó a crear un equipo conjunto de investigación coordinado mediante Eurojust.

En diferentes etapas han participado autoridades de Lituania, Polonia, Alemania, República Checa, Rumania y otros países.

También existe cooperación con Europol.

Otra investigación lituana sobre cuatro ataques terroristas con objetivos híbridos incluyó cooperación con autoridades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países europeos.

Polonia también investiga incendios vinculados con inteligencia rusa

La Fiscalía Nacional polaca mantiene investigaciones sobre una estructura responsable de incendios y planes de sabotaje en establecimientos comerciales.

Entre los casos aparecen:

el incendio de una tienda OBI en Varsovia,

el incendio de IKEA en Vilna,

el incendio del complejo Marywilska 44 en Varsovia

y los preparativos para incendiar un IKEA en Riga.

Las autoridades polacas describen la estructura como una organización dedicada a sabotajes y delitos de carácter terrorista en beneficio de inteligencia extranjera rusa.

Ya existen condenas por la red de sabotaje

Las investigaciones no se encuentran únicamente en una fase preliminar.

En septiembre de 2025, un tribunal polaco condenó a tres ciudadanos ucranianos por participar en una organización criminal de carácter “sabotaje-terrorista”.

Las penas oscilaron entre un año y cuatro meses y cinco años y seis meses de prisión.

Las investigaciones contra otros integrantes continúan.

El cubano permanece fuera del alcance de los investigadores europeos

Romagoza, sin embargo, continúa siendo una pieza pendiente.

La investigación periodística lo sitúa en Rusia y las autoridades lituanas lo mantienen bajo búsqueda internacional.

Su aparente doble vida resulta uno de los elementos más llamativos del caso.

De cara al público:

profesor de salsa, bachata y kizomba.

En las comunicaciones investigadas:

“Dios” o “Adrian”, presunto reclutador y coordinador de personas enviadas a ejecutar operaciones clandestinas en Europa.

Un segundo coordinador latinoamericano

La Fiscalía lituana no habla únicamente de un ciudadano cubano.

Las autoridades aseguran que el entramado estaba coordinado por un cubano y un colombiano residentes en Rusia, ambos vinculados con el GRU.

La investigación periodística intenta reconstruir el papel de ambos dentro de una red más amplia de reclutamiento latinoamericano.

Por ello, sería prematuro afirmar que Romagoza dirigía por sí solo toda la estructura europea.

De Camagüey a una investigación internacional por terrorismo

Romagoza nació en Camagüey y lleva al menos siete años residiendo en Rusia.

Nada en la imagen pública de un profesor de baile latino en Petrozavodsk permitía anticipar las acusaciones que ahora aparecen en expedientes judiciales e investigaciones periodísticas.

Pero las autoridades lituanas sostienen que los coordinadores residentes en Rusia estaban vinculados al GRU y que las operaciones buscaban desestabilizar países europeos y afectar su apoyo a Ucrania.

Romagoza no ha respondido públicamente a los señalamientos.

Mientras permanezca fuera del alcance de las autoridades europeas, su responsabilidad penal deberá considerarse una acusación pendiente de resolución judicial.

Lo que sí está documentado es que la investigación internacional sobre incendios, sabotajes y planes terroristas en Europa ha conducido hasta una inesperada conexión cubana:

un profesor de salsa residente en Rusia señalado como uno de los presuntos coordinadores de una red de reclutas vinculada por fiscales europeos con la inteligencia militar rusa.