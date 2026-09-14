Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Un ciudadano cubano con una orden final de deportación vigente desde febrero de 2000 fue arrestado en Texas después de más de 26 años bajo esa medida migratoria, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El detenido fue identificado como Emiliano Martínez Pérez, de 54 años , quien fue capturado el pasado 5 de agosto durante una operación conjunta de ICE y la Oficina del Sheriff del condado de San Saba.

El cubano tiene condenas previas por posesión de cocaína y tráfico de drogas y actualmente permanece bajo custodia local mientras enfrenta nuevos cargos penales.

ICE ya colocó una retención migratoria para asumir su custodia una vez concluya el proceso penal en Texas.

El historial migratorio divulgado por ICE se remonta a más de un cuarto de siglo.

Según la agencia federal, Martínez Pérez ingresó a Estados Unidos en algún momento antes de 1998.

Ese mismo año fue condenado por posesión de cocaína.

Posteriormente, un juez emitió contra él una orden final de remoción el 29 de febrero de 2000.

La información divulgada por ICE no explica por qué esa orden no fue ejecutada entonces.

En 2007 fue condenado por tráfico de drogas

Siete años después de recibir la orden migratoria, Martínez Pérez volvió a enfrentar problemas con la justicia.

En 2007, un juez lo declaró culpable de tráfico de drogas, según ICE.

La agencia no especificó en su comunicado la sentencia recibida en aquel proceso ni las circunstancias particulares de la condena.

El antecedente se suma al caso por posesión de cocaína de 1998.

ICE asegura que volvió a entrar ilegalmente en 2018

Existe otro punto relevante dentro de la cronología.

ICE afirma que Martínez Pérez reingresó ilegalmente a Estados Unidos por Texas en junio de 2018.

Eso significa que en algún momento anterior había salido del territorio estadounidense.

Sin embargo, el comunicado federal no aclara cómo ocurrió esa salida.

No especifica si anteriormente fue deportado, abandonó Estados Unidos voluntariamente o salió bajo alguna otra circunstancia.

Por ello, aunque ICE describe el caso como el de un hombre que “evadió” una orden de remoción durante 26 años, la cronología pública disponible tiene períodos que no han sido detallados por la agencia.

Nuevos cargos por secuestro y otros delitos

Martínez Pérez enfrenta ahora otro proceso penal.

ICE informó que en mayo fue acusado de varios delitos, entre ellos:

secuestro,

agresión indecente,

restricción ilegal

y

tatuaje ilegal.

Estos cargos se encuentran pendientes y no equivalen a condenas.

El cubano deberá enfrentar el procedimiento correspondiente ante las autoridades locales de Texas.

Faltar a una audiencia activó la alerta

El episodio que terminó conduciendo a su captura ocurrió el 14 de julio de 2026.

La Oficina del Sheriff del condado de San Saba informó a ICE que Martínez Pérez no había comparecido a una audiencia programada relacionada con sus cargos actuales.

A partir de esa notificación, las autoridades locales y federales coordinaron acciones para localizarlo.

Tres semanas después fue arrestado.

ICE y el sheriff lo capturaron el 5 de agosto

El operativo se realizó el 5 de agosto.

Participaron agentes de ICE y miembros de la Oficina del Sheriff del condado de San Saba.

Martínez Pérez quedó bajo custodia local y permanece allí mientras avanza su caso penal.

ICE presentó públicamente el arresto el 2 de septiembre como parte de su cooperación con agencias locales de Texas.

ICE coloca una retención migratoria

La situación migratoria de Martínez Pérez no quedó suspendida por el proceso penal.

ICE presentó un immigration detainer o retención migratoria contra él.

En términos prácticos, la agencia solicita que, cuando las autoridades locales terminen su proceso y corresponda una eventual liberación, el detenido sea transferido a custodia migratoria federal.

El director interino de ICE, David J. Venturella, explicó que la agencia espera asumir su custodia cuando el sistema de justicia penal concluya con él.

¿Será deportado inmediatamente?

No necesariamente.

Martínez Pérez permanece actualmente bajo custodia local debido al procedimiento penal pendiente.

ICE deberá esperar a que esa situación se resuelva antes de asumir su custodia, según el comunicado de la agencia.

Posteriormente entraría nuevamente en juego la orden final de remoción que permanece vigente desde 2000.

El momento y destino de una eventual expulsión dependerán de los procedimientos migratorios aplicables y de las posibilidades legales y operativas para ejecutar la orden.

El papel del programa 287(g)

ICE destacó el caso como ejemplo de cooperación con autoridades estatales y locales mediante el programa 287(g).

Este mecanismo permite determinados acuerdos entre ICE y agencias policiales locales para colaborar en funciones de aplicación de las leyes migratorias.

Venturella defendió esa cooperación al anunciar el arresto y aseguró que permite identificar a personas con órdenes migratorias mientras se encuentran bajo jurisdicción de autoridades locales.

Un historial que abarca casi tres décadas

La cronología divulgada por ICE resume un expediente extenso:

1998: condena por posesión de cocaína.

29 de febrero de 2000: orden final de remoción.

2007: condena por tráfico de drogas.

Junio de 2018: ICE afirma que reingresó ilegalmente por Texas.

Mayo de 2026: nuevos cargos penales.

14 de julio de 2026: falta a una audiencia judicial.

5 de agosto de 2026: arresto conjunto de ICE y el Sheriff de San Saba.

Las autoridades locales resolverán primero el caso penal

Por ahora, el futuro inmediato de Martínez Pérez no está en manos de un tribunal migratorio.

Primero deberá responder ante la justicia local por los nuevos cargos.

La retención presentada por ICE busca garantizar que las autoridades migratorias sean notificadas y puedan asumir su custodia cuando corresponda.

Después, la agencia intentará avanzar con la ejecución de la antigua orden de remoción.

No ha sido deportado todavía

Este punto resulta importante ante algunos titulares que pueden generar confusión.

Martínez Pérez no ha sido deportado nuevamente hasta el momento.

Está detenido en Texas.

ICE tiene una retención migratoria.

Y la agencia espera recibirlo cuando finalice el procedimiento penal local.

Solo entonces podrá avanzar el proceso para ejecutar la orden de remoción.

Un caso que ICE vuelve a poner bajo los reflectores

Más de 26 años después de la orden emitida en su contra, Emiliano Martínez Pérez vuelve a estar bajo custodia.

Su expediente combina antecedentes penales, una antigua orden migratoria, un reingreso irregular atribuido por ICE y nuevos cargos que todavía deberán resolverse judicialmente.

La próxima etapa será precisamente esa:

determinar qué ocurre con las acusaciones pendientes en Texas antes de que ICE pueda asumir su custodia y tratar de ejecutar la orden de deportación vigente desde el año 2000.