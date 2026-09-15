Éxodo cubano cambia de rumbo: Jamaica registra un salto del 60% en permisos de residencia temporal

Jamaica está ganando protagonismo dentro del mapa migratorio de los cubanos. Los permisos de residencia temporal concedidos a ciudadanos de la Isla aumentaron alrededor de un 60% en cinco años , hasta alcanzar su nivel más alto del período analizado.

Los datos oficiales de la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía de Jamaica ( PICA ) muestran que las autorizaciones pasaron de 374 en el año fiscal 2021-2022 a 601 en 2025-2026 .

Las cifras fueron obtenidas por The Sunday Gleaner mediante una solicitud presentada bajo la Ley de Acceso a la Información de Jamaica.

El crecimiento coincide con el prolongado éxodo cubano y muestra cómo otros países del Caribe comienzan a adquirir mayor importancia como destinos temporales o permanentes para quienes abandonan la Isla.

La evolución durante los últimos cinco ejercicios fiscales no fue lineal.

2021-2022: 374 permisos

2022-2023: 435

2023-2024: 297

2024-2025: 421

2025-2026: 601.

La cifra más reciente representa un incremento de aproximadamente 60,7% respecto a 2021-2022.

Pero el salto durante el último año resulta todavía más significativo.

Los permisos aumentaron de 421 a 601 entre los dos ejercicios fiscales más recientes, un crecimiento interanual cercano al 43%.

¿Qué significa realmente “residencia temporal”?

Los 601 permisos no equivalen a residencias permanentes.

PICA define la residencia temporal como una extensión de estancia que permite a un extranjero vivir legalmente en Jamaica durante un período determinado y por motivos específicos.

Entre las posibles categorías aparecen:

empleo,

estudios,

matrimonio con un ciudadano jamaicano

o dependencia de un residente legal.

La agencia no reveló cuántos cubanos corresponden a cada categoría debido a restricciones relacionadas con la protección de información personal.

Los 601 permisos tampoco significan necesariamente 601 personas diferentes

Existe otra precisión estadística importante.

Las cifras proporcionadas corresponden a permisos o autorizaciones, por lo que no permiten establecer con certeza cuántos ciudadanos cubanos distintos recibieron esos beneficios.

Tampoco permiten determinar cuántos cubanos viven actualmente en Jamaica.

Un mismo beneficiario podría aparecer en más de una autorización o extensión dentro del período analizado.

Por tanto, los datos demuestran un crecimiento de las autorizaciones migratorias, pero no constituyen un censo de la comunidad cubana residente en el país.

Las autorizaciones migratorias totales también aumentaron

La tendencia se mantiene cuando se amplía el análisis más allá de las residencias temporales.

PICA entregó información sobre cinco categorías:

residencia temporal,

permisos de trabajo,

exenciones de permisos laborales,

residencia permanente

y desembarques incondicionales.

El total pasó de 940 autorizaciones en 2021-2022 a 1.214 durante 2025-2026.

Eso representa un incremento cercano al 29%.

Jamaica aparece en medio del gran éxodo cubano

El crecimiento se produce mientras Cuba atraviesa una prolongada crisis económica y social.

Los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, la inflación, los problemas de transporte y el deterioro de numerosos servicios públicos han acompañado una salida masiva de ciudadanos durante los últimos años.

La cercanía geográfica convierte además a Jamaica en una alternativa particular.

La Isla se encuentra a unos 145 kilómetros de Cuba en sus puntos más próximos, aunque las rutas migratorias y los requisitos de entrada dependen de las circunstancias de cada viajero.

Algunos cubanos también están solicitando refugio

Los datos entregados por PICA muestran otra dimensión del fenómeno.

Durante 2025, tres ciudadanos cubanos solicitaron estatus de refugiado en Jamaica.

Otros cuatro presentaron solicitudes desde comienzos de 2026.

La presentación de una solicitud no significa que el estatus haya sido aprobado.

PICA tampoco divulgó información que permita identificar a los solicitantes.

Jamaica también ha deportado cubanos

El flujo migratorio tiene otra cara.

Durante 2025, Jamaica deportó a 12 ciudadanos cubanos.

Según los datos oficiales obtenidos por el periódico:

11 habían sido condenados por entrada ilegal

y

uno por permanecer en el país más allá del tiempo autorizado.

Desde comienzos de 2026 habían sido deportados otros nueve cubanos.

De Cuba a Kingston: la historia de Rachel Martínez

Entre quienes construyeron una nueva vida en Jamaica se encuentra Rachel Martínez, cubana de 36 años cuyos abuelos paternos eran jamaicanos.

Martínez estudió Derecho en Cuba y llegó a Kingston en 2016.

Posteriormente obtuvo la ciudadanía jamaicana y actualmente trabaja en el sector hotelero.

Su historia ofrece una dimensión personal detrás de las estadísticas.

“Jamaica me dio la oportunidad de tener una mejor calidad de vida”

Martínez explicó a The Sunday Gleaner que Jamaica le permitió acceder a oportunidades que consideraba cada vez más difíciles de encontrar en Cuba.

Su percepción se profundizó después de regresar a la Isla a finales de 2024.

Según relató, encontró un país con graves dificultades económicas, apagones y un sistema sanitario muy deteriorado.

La cubana aseguró que actualmente considera que la atención médica disponible en Jamaica ofrece mejores condiciones que la que observa en Cuba.

Envía desde el exterior hasta agujas y bolsas para catéteres

La situación de sus padres mantiene a Martínez estrechamente vinculada con Cuba.

Su madre sobrevivió al cáncer.

Su padre se recupera de un accidente cerebrovascular.

Desde Jamaica, la mujer asegura que paga servicios médicos privados en Cuba y busca productos básicos para enviarlos a sus familiares.

Entre ellos mencionó:

agujas, algodón y bolsas para catéteres.

Una red de cubanos en Jamaica ayuda con los envíos

Martínez explicó que utiliza un grupo de WhatsApp integrado por cubanos residentes en Jamaica.

Cuando necesita enviar medicinas o suministros, pregunta si algún integrante viajará próximamente a Cuba.

También utiliza empresas de mensajería establecidas en Miami para hacer llegar productos a sus familiares.

El testimonio evidencia cómo el crecimiento de una comunidad migrante genera también redes informales de apoyo entre Cuba, Jamaica y Estados Unidos.

“La calidad de vida allí es prácticamente nula”

Martínez fue especialmente crítica al describir las condiciones que encontró durante su última visita.

Aseguró que sus familiares dependen del exterior para conseguir desde medicamentos hasta alimentos y fuentes alternativas de energía.

También atribuyó una parte importante de las dificultades a las políticas internas del Gobierno cubano.

Se trata de la valoración personal de Martínez recogida por el periódico jamaicano, no de una conclusión de PICA.

¿Jamaica como destino o como escala?

La propia entrevistada introdujo otra cuestión importante.

Según Martínez, algunos cubanos establecidos actualmente en Jamaica no necesariamente consideran el país su destino migratorio definitivo.

Una parte mantendría la intención de trasladarse eventualmente a Estados Unidos.

Sin embargo, esta afirmación corresponde a su percepción personal y los datos de PICA no permiten determinar cuántos cubanos residentes temporalmente en Jamaica planean posteriormente emigrar a otro país.

El dato oficial sí muestra una tendencia clara

Más allá de las motivaciones individuales, las estadísticas permiten establecer un cambio concreto:

Jamaica está concediendo considerablemente más permisos temporales a ciudadanos cubanos que hace cinco años.

De 374 autorizaciones se pasó a 601.

Y solo durante el último ejercicio fiscal el incremento fue de aproximadamente 43%.

La cifra de 2025-2026 es además la más alta de los cinco años analizados.

Un nuevo mapa para la emigración cubana

Durante décadas, Estados Unidos ha sido el principal referente migratorio para numerosos cubanos.

España, México, Uruguay, Brasil y otros países de América Latina y Europa también han recibido importantes flujos en diferentes períodos.

Ahora las cifras jamaicanas muestran cómo el Caribe cercano también comienza a formar parte con mayor peso de ese mapa.

No puede afirmarse todavía, basándose únicamente en estos datos, que Jamaica se haya convertido en un destino masivo comparable con Estados Unidos o España.

Pero sí existe una tendencia verificable:

las autorizaciones para que cubanos permanezcan legalmente en Jamaica están aumentando con rapidez.

El máximo de 601 permisos temporales en 2025-2026 constituye hasta ahora la señal más clara.