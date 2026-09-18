¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , respondió este viernes a las críticas de la congresista republicana María Elvira Salazar sobre la política migratoria de su administración y aseguró que, aunque mantiene su respaldo a la legisladora cubanoamericana, no comparte su posición sobre las deportaciones y la seguridad fronteriza .

El presidente Trump dice que la Rep. Maria Salazar ESTÁ EQUIVOCADA al decir que traicionó a los hispanos al deportar a inmigrantes ilegales. "Yo soy fuerte en las fronteras. Ella no lo es. Es buena persona, ¡pero sin mí no habría sido elegida y no habría ganado!" "Ella no… pic.twitter.com/pWCTyNq1X8

Trump fue interrogado por periodistas sobre el anuncio electoral que Salazar difundió el jueves, en el que aseguró que algunas medidas migratorias de la administración “han ido demasiado lejos” y advirtió que votantes hispanos que respaldaron al mandatario en 2024 ahora “se sienten traicionados”.

El presidente confirmó que había visto el mensaje.

Y ante la pregunta de si continuaba apoyando a la congresista para su reelección, respondió:

“Sí, la respaldo, y sí, lo he visto. No estoy de acuerdo con ella”.

La respuesta despeja, por ahora, una de las principales interrogantes surgidas después de que sectores conservadores pidieran a Trump retirar su apoyo electoral a Salazar.

Trump mantiene su respaldo, pero marca distancia

El mandatario dejó claro que las diferencias no han provocado, al menos hasta ahora, una ruptura política con la representante republicana del Distrito 27 de Florida.

Pero inmediatamente defendió la política migratoria que Salazar acababa de cuestionar.

Trump sostuvo que su posición sobre la frontera fue uno de los elementos centrales de su movimiento político y de su victoria electoral.

También cuestionó la postura de la congresista.

“Tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no tiene una postura muy firme sobre la frontera, pero yo sí”, afirmó.

El mandatario agregó que comprende los argumentos planteados por Salazar, pero insistió en que no comparte su enfoque.

“Gané gracias a mi posición sobre la frontera”

Trump vinculó directamente sus victorias electorales con su política migratoria.

“Entiendo lo que está diciendo, pero tengo una postura muy firme. Gané gracias a mi posición sobre la frontera”, declaró.

La inmigración ha sido uno de los ejes centrales de las campañas presidenciales de Trump desde 2016 y continúa ocupando un lugar prioritario durante su segundo mandato.

Salazar, en cambio, defiende una combinación de seguridad fronteriza y mecanismos para que determinados inmigrantes sin antecedentes criminales puedan permanecer legalmente en Estados Unidos.

Esa diferencia volvió a quedar expuesta esta semana.

El presidente atribuye a su respaldo la victoria de Salazar

Trump fue más allá de la discusión migratoria y recordó el papel que, según él, desempeñó en la llegada de Salazar al Congreso.

“Es una buena persona. Yo conseguí que fuera elegida. Sin mí, no habría sido elegida”, afirmó.

El mandatario sostuvo que cuando decidió respaldar a la entonces candidata republicana, Salazar enfrentaba una elección que parecía difícil de ganar.

Después insistió:

“Cuando respaldé a María, terminó ganando”.

Trump describió aquel resultado como una de las mayores sorpresas electorales de ese ciclo.

“María ganó solo gracias a mí”

El comentario más contundente llegó cuando Trump volvió a atribuirse directamente el triunfo político de la congresista.

“María ganó solo gracias a mí”, afirmó.

Salazar llegó por primera vez al Congreso después de las elecciones de 2020, cuando derrotó a la entonces representante demócrata Donna Shalala en el Distrito 27 de Florida.

Trump había perdido ese distrito frente a Joe Biden en aquella elección presidencial, mientras Salazar consiguió derrotar a la titular demócrata.

La afirmación del presidente sobre cuánto influyó personalmente su respaldo constituye su propia valoración política del resultado electoral.

Trump dice que Salazar “se volvió un poco más blanda”

El presidente también ofreció su interpretación sobre por qué ahora existen diferencias entre ambos.

Según Trump, la congresista ha suavizado su posición migratoria.

“Se volvió un poco más blanda con la frontera. Lo entiendo, lo entiendo. Pero yo simplemente no estoy ahí”, señaló.

La declaración marca una diferencia política clara, aunque Trump decidió no retirar el respaldo que concedió a Salazar para las elecciones legislativas de noviembre.

¿Qué había dicho María Elvira?

La controversia comenzó el jueves cuando Salazar publicó un anuncio bilingüe grabado frente a la Casa Blanca.

En el video se dirigió directamente al presidente:

“Señor presidente, algunos de sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes migratorias han ido demasiado lejos”.

La congresista afirmó que aproximadamente 50.000 personas estaban detenidas por las autoridades migratorias en julio y sostuvo que cerca de la mitad no tenía antecedentes criminales.

Posteriormente lanzó una advertencia dirigida específicamente al impacto político entre los hispanos:

“Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”.

Una crítica poco habitual desde las filas republicanas

El anuncio recibió atención nacional porque Salazar pertenece al mismo partido de Trump y busca la reelección en un distrito que el presidente ganó en 2024.

Associated Press señaló que algunos candidatos republicanos en distritos competitivos han comenzado a modificar sus mensajes mientras se acercan las elecciones de medio término, y situó a Salazar entre quienes han optado por una confrontación pública más directa con el mandatario.

Sin embargo, las diferencias de Salazar con la administración en inmigración son anteriores a la actual campaña.

Su principal proyecto legislativo en esta materia es la Dignity Act, una propuesta bipartidista que combina medidas de seguridad fronteriza con protección temporal para determinados inmigrantes sin estatus legal.

La derecha pidió a Trump retirarle su apoyo

El video provocó una rápida reacción dentro del movimiento conservador.

La comentarista de Fox News Tomi Lahren calificó la posición de Salazar como una “traición absoluta” y pidió al presidente retirar su respaldo electoral.

Otras figuras conservadoras también cuestionaron a la congresista.

Pero Trump descartó, por ahora, esa posibilidad.

Su respuesta de este viernes mantiene dos posiciones simultáneas:

continúa respaldando la reelección de Salazar,

pero

rechaza públicamente su crítica a la política migratoria.

DHS también había respondido a Salazar

Antes de que Trump hablara personalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había defendido la política migratoria de la administración.

La agencia sostuvo que ICE continuará aplicando las leyes migratorias aprobadas por el Congreso y rechazó cualquier interpretación que implique una amnistía general.

La respuesta evidenció que la crítica de Salazar había provocado una reacción que trascendía el debate electoral en Miami.

Una disputa con impacto directo en Miami-Dade

El choque ocurre en un distrito donde la inmigración tiene especial peso político.

El Distrito 27 de Florida, que Salazar representa desde 2021, tiene una población mayoritariamente hispana. Local 10 señala que cerca de tres de cada cuatro residentes son hispanos.

La congresista busca ahora otro mandato frente al demócrata cubanoamericano Eliott Rodríguez, antiguo presentador de CBS Miami.

La elección será el 3 de noviembre.

Una campaña más competitiva

El distrito continúa inclinado hacia los republicanos según varias clasificaciones electorales, aunque algunos observadores han reducido recientemente el nivel de seguridad con el que calificaban el escaño. Local 10 reportó que varios pronosticadores lo movieron de “sólido republicano” a “probable republicano”.

Eso no constituye una predicción del resultado, sino una descripción de cómo organizaciones externas han reclasificado la contienda.

En ese contexto, la estrategia de Salazar parece buscar una diferenciación con la Casa Blanca específicamente sobre inmigración sin abandonar su identidad republicana.

Trump no rompe con Salazar

La respuesta presidencial resuelve, al menos temporalmente, una pregunta que había dominado la polémica durante las últimas 24 horas.

Trump no retiró su respaldo.

Pero tampoco minimizó la diferencia.

El mandatario defendió su estrategia migratoria, calificó a Salazar de menos estricta en materia fronteriza y recordó públicamente que considera que su propio respaldo fue determinante en la carrera política de la congresista.

Su mensaje puede resumirse en tres declaraciones:

“La respaldo”.

“No estoy de acuerdo con ella”.

Y:

“Sin mí, no habría sido elegida”.

La controversia coloca ahora a ambos republicanos en una posición poco habitual: Trump mantiene oficialmente su apoyo a Salazar para noviembre mientras cuestiona públicamente una de las principales posiciones que la congresista está utilizando en su campaña de reelección.