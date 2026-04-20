México y EEUU se preparan para iniciar negociaciones formales del T-MEC el 25 de mayo, dice Ebrard

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La decisión se tomó después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro el lunes con el principal negociador comercial estadounidense Jamieson Greer. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, también participó en la reunión.

Greer arribó el lunes a la Ciudad de México para una visita de un día como parte de los diálogos bilaterales que iniciaron los gobiernos de ambos países el mes pasado, antes de la revisión formal del T-MEC que está prevista para julio.

“Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo para estar en tiempo y forma”, dijo Ebrard.

Los gobiernos de México y Estados Unidos informaron en un comunicado conjunto que los equipos impulsarán esta semana conversaciones técnicas sobre seguridad económica, acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos de conflicto pendientes.

Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles que Washington implementó el año pasado, los productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC, así como los camiones medianos y pesados, enfrentan un impuesto de importación de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y otro del 17% al tomate mexicano.

Las relaciones entre los socios del T-MEC se han visto alteradas en el último año debido a las medidas arancelarias de Washington. A pesar de las tensiones, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron un 5,8% el año pasado para alcanzar los 534.874 millones de dólares. En tanto, las importaciones estadounidenses hacia México subieron un 1,2% y cerraron en 337.900 millones de dólares, según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En medio de la turbulencia, México y Canadá han avanzado conversaciones para fortalecer la cooperación en materia de comercio y seguridad previo a la revisión del T-MEC. FUENTE: AP