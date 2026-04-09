México: Fiscalía descarta fallas en la vía como causa del accidente del Tren Interoceánico

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Así lo anunció la fiscal general, Ernestina Godoy, en un video que difundió en internet al presentar los actos conclusivos de la investigación en la que se ratificó la responsabilidad directa del maquinista, el conductor y el jefe de despacho en el accidente que tuvo una locomotora el Tren Interoceánico que se salió de las vías el 28 de diciembre al pasar por una curva cerca de un poblado del estado sureño de Oaxaca. En el tren viajaban 250 personas, de las que casi 110 resultaron heridas y catorce fallecieron.

Godoy informó que los responsables del accidente fueron detenidos y vinculados a proceso.

Asimismo, la fiscal descartó otras responsabilidades penales por posibles fallas en la infraestructura ferroviaria, y señaló que en las investigaciones “se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable”.

Como parte de los actos conclusivos, se anunció que 145 personas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, firmaron un acuerdo reparatorio con la empresa paraestatal del Tren Interoceánico, adscrita a la Secretaría de Marina, para obtener el resarcimiento del daño, por lo que se extinguió la acción penal contra la misma, detalló Godoy.

Horas después, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que concluyó la “reparación integral” de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) inauguró la línea de Tren Interoceánico, que une los estados de Oaxaca y Veracruz, como parte de un impulso de su gobierno para expandir el ferrocarril y la conectividad en áreas rurales del país.

El accidente del tren alentó las críticas de los adversarios del gobierno quienes afirmaron que muchos de los proyectos de infraestructura de López Obrador se construyeron rápidamente, eludiendo la burocracia regulatoria y los estudios de impacto ambiental. FUENTE: AP