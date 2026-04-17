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México: Cesan a 3 funcionarios de Pemex por ocultar derrame petrolero; confirman fuga en oleoducto

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Petróleos Mexicanos separó de su cargo a tres funcionarios que presuntamente ocultaron el derrame de hidrocarburos de finales de febrero que contaminó gran parte de las costas del Golfo de México, el cual se originó por la fuga en un oleoducto, tal y como habían denunciado grupos ecologistas.

Después de que 17 organizaciones ambientalistas acusaron a las autoridades de mentir sobre las causas del derrame, la presidenta de México Claudia Sheinbaum ordenó la creación de un grupo conformado por los titulares de varias dependencias y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, el cual confirmó el jueves que las denuncias de los grupos ecologistas.

El organismo gubernamental constató que funcionarios de la paraestatal no sólo ocultaron los daños en el ducto a los altos mandos de la energética sino que también tardaron ocho días en cerrar la válvula después de descubrir la fuga el 14 de febrero. Una vez que el derrame se hizo evidente, dichos los funcionarios minimizaron su impacto.

El gobierno había mantenido hasta ahora que el derrame se había originado de un barco y de dos sitios de los que el petróleo fluía de manera natural.

Los tres funcionarios cesados son el subdirector de seguridad y dos encargados de controlar los derrames, explicó Rodríguez sin dar sus nombres. La fiscalía federal ya inició una investigación en el caso, añadió.

Alrededor de 630 kilómetros de litorales en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco resultaron afectados, de acuerdo con el balance del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. Hasta el momento se han recogido 915 toneladas de residuos.

Además, 58 centros de anidación de tortugas resultaron contaminados, aunque ya se inició con las labores de limpieza. La Secretaría de Medio Ambiente aseguró que si bien se encontraron una docena de tortugas marinas muertas a causa del derrame, hasta el momento no se ha observado la “muerte masiva” de ninguna especie.

Numerosas irregularidades

La falta de transparencia ha sido una frecuente queja entre las organizaciones civiles en relación a varios incidentes vinculados a Pemex, incluidos otros derrames en el Golfo de México.

Ante la presión de varios organismos ambientalistas nacionales e internacionales, el gobierno ofreció en esta ocasión más detalles de lo habitual.

La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, confirmó que imágenes satelitales e información de sobrevuelos mostraban la magnitud del derrame en la zona de Abkatun-Cantarell, el cual se extendió posteriormente.

Por su parte, el director de Pemex dijo que los altos mandos de la paraestatal no fueron informados del daño en el oleoducto y de las labores de reparación. Añadió que la fuga fue "negada sistemáticamente por las áreas operativas”, particularmente después de que empezaron a llegar restos de crudo a las costas a partir de marzo. Afirmó también que se manipularon datos para minimizar el alcance del derrame.

Con el fin de evitar incidentes similares en un futuro, el gobierno anunció la creación de un observatorio permanente en el Golfo de México, el cual estará integrado por autoridades y científicos y tendrá como objetivo mantener información clara, generar alertas tempranas y fortalecer la prevención, el monitoreo y la coordinación ante cualquier contingencia.

Las autoridades aseguraron que mantendrán tlas acciones de limpieza y la atención a la población afectada, incluidos los miles de pescadores que tuvieron que dejar de trabajar.

FUENTE: AP

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