México: Aguirre amenaza con dejar fuera del Mundial a jugadores que no se reporten a concentración

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ARCHIVO - El técnico de México Javier Aguirre dando instrucciones durante un partido amistoso contra Ecuador, el martes 14 de octubre de 2025, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Aunque la FIFA dio de plazo a los equipos hasta el 25 de mayo para liberar a los jugadores previo al Mundial, que arranca el 11 de junio, los dueños de los clubes de la primera división aceptaron en enero un plan de Aguirre para ceder a los jugadores de la Liga MX anticipadamente, privándolos de disputar la liguilla por el título del torneo Clausura.

En la víspera, Jesús Gallardo y Alexis Vega se entrenaron con su club Toluca previo al partido contra Los Ángeles FC en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Antonio Mohamed, el técnico de los Diablos Rojos, se rehusó a confirmar si jugarían o no en el torneo regional.

Por la madrugada, el dueño de Chivas Amaury Vergara, que cedió a cinco jugadores a la selección, dijo en redes sociales que, ante el aparente incumplimiento del acuerdo entre dueños, sus futbolistas deberán reportarse el miércoles al club y así ocurrió.

“Están citados todos los convocados para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche”, dijo Aguirre en una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas. “El que no venga estará fuera del Mundial. Es algo que no podemos ser flexibles ni mucho menos”.

El Guadalajara, uno de los dos equipos más populares en México, disputó el primer partido por los cuartos de final sin sus seleccionados y perdió 3-1 ante Tigres. La vuelta será el próximo sábado en el occidente mexicano.

“Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos apoyaron, es un pacto, un proyecto que no se ha roto”, dijo Aguirre. “De momento estamos en lo que firmamos y no es la primera vez que se juega sin seleccionados una liguilla”.

Vergara arribó al mediodía al campo de entrenamiento del equipo y tenía planeado reunirse con los cinco seleccionados: Armando González, Luis Romo, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado. Toluca no ha dado a conocer sus planes sobre Vega y Gallardo. “Realmente creo que estamos preparando algo importante, hemos tenido partidos y el apoyo total de la liga y de los clubes. Me ilusiona estar aquí, eso no nos la puede quitar nadie el estar preparándonos para el gran evento y hacer un gran Mundial no tiene precio”, manifestó Aguirre. Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP