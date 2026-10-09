Messi juega su último partido con Argentina y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Drones forman el rostro del astro argentino Lionel Messi sobre el estadio al final de su último partido con la selección, un amistoso contra Benín, en Buenos Aires, Argentina, el 6 de octubre de 2026. (AP Foto/Julian Bongiovanni) AP

Los chilenos bendijeron a sus mascotas mientras que el béisbol cubano consiguió su primer patrocinador privado.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 2 y el 8 de octubre de 2026.