americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Merrill Kelly lanza 1er juego completo de su carrera; Diamondbacks arrollan 9-1 a Rockies

DENVER (AP) — Merrill Kelly lanzó el primer juego completo de su carrera, Ildemaro Vargas bateó de 5-4 con un doble y dos carreras impulsadas, y los Diamondbacks de Arizona aplastaron el viernes 9-1 a los Rockies de Colorado.

Merrill Kelly, abridor de los Diamondbacks de Arizona, labora en el juego del viernes 15 de mayo de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski)
Merrill Kelly, abridor de los Diamondbacks de Arizona, labora en el juego del viernes 15 de mayo de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski) AP

Kelly (3-3) permitió cuatro hits y ponchó a tres sin otorgar bases por bolas. El derecho de 37 años realizó 100 lanzamientos, 73 en zona de strike, en el cuarto juego completo en las Grandes Ligas esta temporada.

El venezolano Gabriel Moreno impulsó tres carreras, y Ryan Waldschmidt aportó dos remolcadas por Arizona, que abrió un tramo de 13 juegos únicamente contra los Rockies y los Gigantesr de San Francisco. Los Diamondbacks tienen marca de 21-22.

Moreno y Corbin Carroll sumaron dos hits cada uno, y Nolan Arenado se fue de 1-1 con un doble impulsor y cuatro bases por bolas.

El venezolano Vargas conectó un sencillo productor que encendió el primer inning de Arizona, que deparó seis carreras.

Kyle Freeland (1-5) de Colorado permitió siete carreras y ocho hits. Obsequió cuatro bases por bolas en 3 2/3 innings.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter