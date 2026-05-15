Merrill Kelly lanza 1er juego completo de su carrera; Diamondbacks arrollan 9-1 a Rockies

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Merrill Kelly, abridor de los Diamondbacks de Arizona, labora en el juego del viernes 15 de mayo de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski) AP

Kelly (3-3) permitió cuatro hits y ponchó a tres sin otorgar bases por bolas. El derecho de 37 años realizó 100 lanzamientos, 73 en zona de strike, en el cuarto juego completo en las Grandes Ligas esta temporada.

El venezolano Gabriel Moreno impulsó tres carreras, y Ryan Waldschmidt aportó dos remolcadas por Arizona, que abrió un tramo de 13 juegos únicamente contra los Rockies y los Gigantesr de San Francisco. Los Diamondbacks tienen marca de 21-22.

Moreno y Corbin Carroll sumaron dos hits cada uno, y Nolan Arenado se fue de 1-1 con un doble impulsor y cuatro bases por bolas.

El venezolano Vargas conectó un sencillo productor que encendió el primer inning de Arizona, que deparó seis carreras.

Kyle Freeland (1-5) de Colorado permitió siete carreras y ocho hits. Obsequió cuatro bases por bolas en 3 2/3 innings.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP