Se ve la silueta de una persona frente a un tablero electrónico que muestra el índice TOPIX de Japón en Tokio, Japón, el martes 24 de noviembre de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El índice Taiex de Taiwán encabezó las ganancias en los mercados asiáticos, al subir más de 9%, impulsado por alzas de casi 10% en las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. y Mediatek, ambas vinculadas a chips.

El Kospi en Seúl avanzaba 6,5% hasta 5.014,41, impulsado por Samsung Electronics, que subía 7,5%, y SK Hynix, que ganaba 8,6%.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón subía 3,9% hasta 58.654,40 puntos. El fabricante de equipos para chips de computadora Tokyo Electron ganaba 10,5% y el fabricante de equipos de prueba Advantest se disparó 14,1%.

“Estamos viendo una reacción al repunte de las acciones tecnológicas de Estados Unidos durante la noche tras el anuncio de que Jensen Huang regresa a NVIDIA como director ejecutivo”, afirmó Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia en Astris Advisory Japan.

“Obviamente es una gran sorpresa y habrá un efecto dominó en Asia”, agregó Newman.

En Hong Kong, el Hang Seng subía 0,2% hasta 22.432,45 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái avanzaba 0,7% hasta 3.563,58 unidades.

El S&P/ASX 200 de Australia subiía 1,7% hasta 8.718,80.

En otras operaciones a primera hora del martes, el precio del crudo Brent bajaba 0,5% hasta 86,27 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos perdía 0,3% hasta 79,90 dólares por barril. ___

El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP