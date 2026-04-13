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Medvedev multado con 7.000 dólares por romper su raqueta 7 veces en Montecarlo

El exnúmero 1 Daniil Medvedev fue multado con 6.000 euros (7.000 dólares) por conducta antideportiva después de destrozar su raqueta siete veces durante la derrota 6-0, 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Montecarlo la semana pasada, informó el circuito de la ATP a The Associated Press el lunes.

Medvedev, que actualmente ocupa el puesto 10 del ranking, recibió una infracción del código por conducta antideportiva por parte del juez de silla debido a sus acciones al inicio del segundo set del partido del miércoles.

La multa es pequeña en comparación con los 76.000 y 42.500 dólares con los que se sancionó a Medvedev por sus arrebatos en el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos el año pasado, respectivamente.

Medvedev, que tuvo pase directo en la primera ronda, había ganado 45.520 euros (50.000 dólares) en premios en el torneo de Montecarlo.

El ruso de 30 años ya estaba teniendo dificultades cuando mandó un golpe de derecha a la red para perder su primer juego de saque del segundo set y quedar 2-0 abajo, y estrelló su raqueta cerca de la línea de fondo. Luego levantó la raqueta y la lanzó hacia una lona al final de la pista.

Sin haber terminado aún, Medvedev volvió a recoger repetidamente el marco y siguió golpeándolo hasta que quedó lo suficientemente destruido como para pasar por una abertura de un cubo de basura junto a la cancha, mientras el público lo animaba con vítores sarcásticos.

Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, perdió el partido en 49 minutos.

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