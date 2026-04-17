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McMahon sale de la banca y rompe su mala racha con jonrón en triunfo de Yankees, 4-2 ante Reales

NUEVA YORK (AP) — Ryan McMahon emergió desde la banca y puso fin a su bache de toda la temporada con un jonrón de dos carreras para desempatar en la octava entrada, en el duelo que los Yankees de Nueva York ganaron el viernes 4-2 a los tambaleantes Reales de Kansas City.

Ryan McMahon, de los Yankees de Nueva York, dispara un jonrón de dos carreras ante los Reales de Kansas City, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Ryan McMahon, de los Yankees de Nueva York, dispara un jonrón de dos carreras ante los Reales de Kansas City, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Ben Rice también conectó un jonrón de dos carreras y los Yankees se beneficiaron de otra sólida apertura de Cam Schlittler para ganar su noveno juego consecutivo contra Kansas City, incluida una serie de playoffs hace dos años.

Nueva York tiene marca de 15-3 contra los Royals desde el inicio de 2024.

Vinnie Pasquantino disparó un jonrón para empatar en la parte alta de la octava e impulsó las dos carreras de los Reales (7-13), que han perdido cinco seguidos y ocho de 10. Las primeras cuatro derrotas durante su mala racha fueron por diferencia de una carrera.

Michael Wacha lanzó seis sólidas entradas por Kansas City en un duelo entre dos de los lanzadores más dominantes del béisbol al inicio de este año.

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FUENTE: AP

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