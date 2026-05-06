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McClanahan alarga su racha sin carreras y los Rays barren a Toronto con un 3-0

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Shane McClanahan amplió su racha sin permitir carreras a 16 entradas y dos tercios, y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Azulejos de Toronto el miércoles para completar una barrida de tres juegos y lograr su 12da victoria en 13 partidos.

Shane McClanahan, lanzador de ls Rays de Tampa Bay, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Azulejos de Toronto, el miércoles 6 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Shane McClanahan, lanzador de ls Rays de Tampa Bay, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Azulejos de Toronto, el miércoles 6 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Tampa Bay permitió 17 carreras en esos 13 encuentros. Los Rays suman tres blanqueadas en ese lapso y solo concedieron una carrera en cinco ocasiones.

McClanahan (4-2) permitió dos hits en cinco entradas y dos tercios en su tercera apertura consecutiva sin permitir carreras, ponchó a cuatro y dio una base por bolas. Kevin Kelly, Garrett Cleavinger, Bryan Baker e Ian Seymour completaron el juego de cuatro imparables, y Seymour consiguió tres outs seguidos para su primer salvamento profesional.

Tampa Bay ganó 10 juegos consecutivos en casa y tiene marca de 14-4 como local en su primera temporada de regreso al Tropicana Field, tras una campaña al otro lado de la bahía en el Steinbrenner Field mientras se realizaban reparaciones en su estadio luego de los daños causados por el huracán Milton.

Toronto, campeón defensor de la Liga Americana, perdió cuatro seguidos y cinco de siete, y dejó su récord en 16-21.

Patrick Corbin (1-1) permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas y un tercio.

Tampa Bay tomó ventaja de 2-0 en la cuarta entrada cuando Johnny DeLuca conectó un doble productor y anotó con el sencillo impulsor de Chandler Simpson con dos outs.

Cedric Mullins anotó desde tercera por un error en la octava entrada del segunda base Ernie Clement, cuyo tiro se fue desviado de primera al intentar completar una doble matanza para terminar la entrada en el rodado de DeLuca.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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