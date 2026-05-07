americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

McCarthy conecta grand slam y Rockies vencen 6-2 a Mets para cortar racha de 6 derrotas

DENVER (AP) — Jake McCarthy conectó un grand slam e igualó su mejor marca personal con cinco carreras impulsadas, para que los Rockies de Colorado rompieran una seguidilla de seis derrotas al doblegar el jueves 6-2 a los Mets de Nueva York.

Warren Schaeffer, manager de los Rockies de Colorado, felicita al jardinero central Jake McCarthy el jueves 7 de mayo de 2026 tras la victoria sobre los Mets de Nueva York (AP Foto/David Zalubowski)
Warren Schaeffer, manager de los Rockies de Colorado, felicita al jardinero central Jake McCarthy el jueves 7 de mayo de 2026 tras la victoria sobre los Mets de Nueva York (AP Foto/David Zalubowski) AP

Al poner fin a su mala racha, los Rockies evitaron apenas lo que hubiera sido su tercera estadía de al menos seis juegos en casa sin triunfo en la historia de la franquicia.

El grand slam en la octava entrada rompió un empate 2-2 y fue el segundo jonrón en días consecutivos para McCarthy, quien había llegado a la serie sin cuadrangulares en sus 22 duelos anteriores con al menos un turno al bate.

El jonrón, que envió la pelota apenas por dentro del poste de foul del jardín derecho, se ratificó tras la revisión del video por parte de los umpires.

McCarthy, que batea para .354 desde el 5 de abril, había empatado el juego previamente en la sexta entrada con un doble impulsor al jardín central.

El venezolano Antonio Senzatela (2-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria. El bullpen de Colorado dejó en blanco a los Mets durante 3 1/3 entradas, tramo en el que permitió apenas un hit.

Craig Kimbrel (0-2) cargó con la derrota tras permitir el grand slam de McCarthy, un batazo que desmejoró su efectividad de 3.68 a 7.56.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano
ULTIMA HORA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter