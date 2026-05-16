McCarthy conecta 2 sencillos e impulsa una carrera ante su exequipo y Rockies vencen 4-2 a Dbacks

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TJ Rumfield de los Rockies de Colorado le da seguimiento a su sencillo remolcador frente al abridor venezolano de los Diamondbacks de Arizona Eduardo Rodríguez el sábado 16 de mayo del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

McCarthy, quien jugó para Arizona de 2021 a 2025, pegó un sencillo en la segunda entrada para poner el marcador 3-1. Consiguió al menos un hit por 14ª vez en los últimos 18 juegos de Colorado. En ese tramo está bateando para .375.

Hunter Goodman, Brenton Doyle y el puertorriqueño Willi Castro también sumaron dos hits cada uno por los Rockies, y Mickey Moniak aportó sus carreras impulsadas número 27 y 28, la mayor cifra del equipo. Los Rockies habían perdido 11 de sus 14 juegos anteriores, incluidos cinco de sus últimos seis.

La segunda carrera impulsada de Moniak llegó cuando recibió un pelotazo del zurdo de Arizona Brandyn Garcia en la octava entrada, con las bases llenas.

Tomoyuki Sugano (4-3) permitió dos carreras limpias en cinco entradas para llevarse la victoria, mientras que el venezolano Eduardo Rodríguez (4-1) sufrió su primera derrota de la temporada tras admitir nueve hits y tres carreras limpias en 5 1/3 episodios.

El venezolano Antonio Senzatela cerró el juego para su tercer salvamento. Con dos outs y corredores en primera y segunda, Senzatela hizo que el dominicano Geraldo Perdomo elevara un globo al jardín central.

Los Diamondbacks dejaron a 10 corredores en base en la derrota.

El dominicano Ketel Marte, el cubano Lourdes Gurriel Jr. y el venezolano José Fernández conectaron dos hits cada uno por Arizona, que había ganado 15 de sus 22 juegos anteriores contra los Rockies. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP