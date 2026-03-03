McCain anota 20 y Thunder vence a Bulls por 116-108 sin Gilgeous-Alexander

Compartir en:









Jaylin Williams (derecha), del Thunder de Oklahoma City, celebra con Isaiah Joe, luego de atinar un triple en el partido del martes 3 de marzo de 2026, ante los Bulls de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El Thunder, campeón defensor de la NBA, dejó fuera a Gilgeous-Alexander para cuidar una distensión abdominal que lo marginó durante la mayor parte del mes pasado. Pero incluso sin el Jugador Más Valioso del año anterior, Oklahoma City tuvo más que suficiente para ganar por sexta vez en siete partidos.

Lidera la Conferencia Oeste con marca de 48-15.

McCain encestó cuatro triples; Aaron Wiggins anotó 18 puntos; Jaylin Williams registró 17 unidades y 16 rebotes; Cason Wallace aportó 17 tantos, y Chet Holmgren añadió 12 puntos y 11 rebotes.

Collin Sexton anotó 20 puntos por Chicago, incluido un triple en el último minuto que recortó la diferencia a 112-106. Pero los Bulls volvieron a la senda de la derrota después de cortar una racha de 11 tropiezos el domingo, con una amplia victoria sobre Milwaukee.

Guerschon Yabusele consiguió 18 puntos —su máximo de la temporada— y 12 rebotes para su tercer doble-doble en 11 partidos desde un acuerdo en la fecha límite de traspasos con Nueva York. El francés, de 2,03 metros y 128 kilos, encestó cuatro triples.

