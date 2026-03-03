americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

McCain anota 20 y Thunder vence a Bulls por 116-108 sin Gilgeous-Alexander

CHICAGO (AP) — Jared McCain anotó 20 puntos, Isaiah Joe sumó 19 y el Thunder de Oklahoma City, sin su estrella Shai Gilgeous-Alexander, venció el martes 116-108 a los Bulls de Chicago.

Jaylin Williams (derecha), del Thunder de Oklahoma City, celebra con Isaiah Joe, luego de atinar un triple en el partido del martes 3 de marzo de 2026, ante los Bulls de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh)
Jaylin Williams (derecha), del Thunder de Oklahoma City, celebra con Isaiah Joe, luego de atinar un triple en el partido del martes 3 de marzo de 2026, ante los Bulls de Chicago (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El Thunder, campeón defensor de la NBA, dejó fuera a Gilgeous-Alexander para cuidar una distensión abdominal que lo marginó durante la mayor parte del mes pasado. Pero incluso sin el Jugador Más Valioso del año anterior, Oklahoma City tuvo más que suficiente para ganar por sexta vez en siete partidos.

Lidera la Conferencia Oeste con marca de 48-15.

McCain encestó cuatro triples; Aaron Wiggins anotó 18 puntos; Jaylin Williams registró 17 unidades y 16 rebotes; Cason Wallace aportó 17 tantos, y Chet Holmgren añadió 12 puntos y 11 rebotes.

Collin Sexton anotó 20 puntos por Chicago, incluido un triple en el último minuto que recortó la diferencia a 112-106. Pero los Bulls volvieron a la senda de la derrota después de cortar una racha de 11 tropiezos el domingo, con una amplia victoria sobre Milwaukee.

Guerschon Yabusele consiguió 18 puntos —su máximo de la temporada— y 12 rebotes para su tercer doble-doble en 11 partidos desde un acuerdo en la fecha límite de traspasos con Nueva York. El francés, de 2,03 metros y 128 kilos, encestó cuatro triples.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter