americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mauricio pega sencillo como emergente en la 10ma y Mets superan 4-3 a Diamondbacks

NUEVA YORK (AP) — Ronny Mauricio regresó a las Grandes Ligas y conectó un sencillo decisivo como emergente en la décima entrada para que los Mets de Nueva York superaran el martes 4-3 a los Diamondbacks de Arizona.

El dominicano Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York, festeja luego de definir el juego del martes 7 de abril de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona con un sencillo en la décima entrada (AP Foto/Frank Franklin II)
El dominicano Ronny Mauricio, de los Mets de Nueva York, festeja luego de definir el juego del martes 7 de abril de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona con un sencillo en la décima entrada (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Nueva York (7-4) ganó su cuarto juego consecutivo y mejoró a una foja de 2-2 en entradas extra en lo que va de la temporada.

Mauricio, convocado el lunes desde la sucursal de la Triple-A en Syracuse después de que su compatriota dominicano Juan Soto ingresó en la lista de lesionados, conectó un lanzamiento de Paul Sewald (0-2), con cuenta de 0-2. La pelota se fue por encima de la cabeza del jardinero derecho Corbin Carroll para impulsar desde tercera base al boricua Francisco Lindor, el corredor automático, con un out.

Tras quitarse el casco de un manotazo, Mauricio corrió hacia el jardín central. Fue alcanzado por sus compañeros, quienes lo rodearon y lo empaparon con agua.

Luke Weaver (1-0) lanzó una décima entrada perfecta por los Mets, que disputaron en casa su tercer juego consecutivo que se fue a entradas extra. Nueva York venció a los Piratas de Pittsburgh por 4-2 en 11 entradas el 28 de marzo y perdió por 4-3 en 10 innings al día siguiente.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Trump advierte que termina una era en Irán tras bombardeos masivos de EEUU e Israel
ULTIMA HORA

Trump advierte que "termina una era en Irán" tras bombardeos masivos de EEUU e Israel

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA DEBILIDAD DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter