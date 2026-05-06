¿Más goles? El PSG visita al Bayern para dirimir rival de Arsenal en la final de la Champions

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El técnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique durante un entrenamiento, el 5 de mayo de 2026, en Múnich, de cara al partido contra Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El PSG se impuso por un ajustado 5-4 en la ida en París la semana pasada, lo que le da al campeón defensor una leve ventaja de cara al decisivo encuentro de vuelta del miércoles.

Pero el Bayern está confiado tras remontar un 5-2 en contra en ese partido y tras adquirir el hábito de reaccionar en sus últimos tres encuentros, incluidos dos en la Bundesliga.

Con el título doméstico asegurado, el gigante bávaro levantó un 0-3 para vencer 4-3 a Mainz antes de su viaje a París, y luego remontó en dos ocasiones para empatar 3-3 con Heidenheim el fin de semana pasado.

El ganador se enfrentará a Arsenal en la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo. Los Gunners derrotaron 1-0 al Atlético de Madrid el martes para avanzar 2-1 en el global.

El PSG y el Bayern son los equipos más goleadores del torneo, con 43 y 42 tantos, respectivamente. Es la primera vez que dos equipos anotan más de 40 en la misma temporada.

El Bayernha ganado cinco de sus últimos siete enfrentamientos con el PSG en Múnich, y busca repetir el triplete de títulos —Liga de Campeones, Bundesliga y Copa de Alemania— que conquistó en 2020 y 2013.

Pero el PSG guarda buenos recuerdos de Múnich. La ciudad fue el escenario del triunfo del PSG en la final de la temporada pasada, cuando aplastó 5-0 al Inter de Milán para cumplir el objetivo de sus propietarios cataríes de convertirse en campeón de Europa por primera vez. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP