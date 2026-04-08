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Marzo de 2026 rompe el récord como el mes con calor más anormal en el territorio continental de EEUU

WASHINGTON (AP) — El calor persistente e inusualmente alto de marzo fue tan intenso que el territorio continental de Estados Unidos tuvo su mes más anormalmente caluroso en 132 años de registros, según datos meteorológicos federales. Y se prevé que el calentamiento global aumente aún más el próximo año, ya que según algunos pronósticos el fenómeno de El Niño, que se está gestando, alcanzará una intensidad extraordinaria.

ARCHIVO – Una aficionada al béisbol se cubre del sol durante la cuarta entrada de un partido de entrenamiento de primavera entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos, el 17 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin, archivo)
ARCHIVO – Una aficionada al béisbol se cubre del sol durante la cuarta entrada de un partido de entrenamiento de primavera entre los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos, el 17 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin, archivo) AP

No sólo fue el mes de marzo más caluroso del que se tenga registro en Estados Unidos, sino que la magnitud por encima de lo normal superó a la de cualquier otro mes en la historia de los 48 estados contiguos. La temperatura promedio de marzo, de 10,47 grados Celsius (50,85 Fahrenheit), estuvo 5,19 °C (9,35 °F) por encima de lo normal para un marzo del siglo XX. Eso superó con creces el antiguo récord de 4,9 °C (8,9 °F), establecido en marzo de 2012 como el mes más anormalmente caluroso registrado —sin importar el mes del año—, según registros difundidos el miércoles por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La temperatura máxima media de marzo fue especialmente alta, de 6,3 °C (11,4 °F) por encima del promedio del siglo XX, y fue casi un grado más cálida que la máxima diurna promedio de abril, indicó la NOAA.

Seis de los 10 meses más anormalmente calurosos en los registros del país han ocurrido en los últimos 10 años. Este febrero, que estuvo 3,65 °C (6,57 ºF) por encima de lo normal del siglo XX, fue el décimo con mayor desviación por encima de lo usual.

“Lo que vivimos en marzo en todo Estados Unidos no tuvo precedentes”, apuntó Shel Winkley, meteoróloga de Climate Central, un grupo de investigación científica sin fines de lucro.

“Una de las razones por las que esto es tan preocupante es simplemente el enorme volumen de récords, récords históricos, que se establecieron y se rompieron durante ese periodo", agregó. "Pero, además, esto llega apenas después de lo que fue el peor año en lo que respecta a la nieve. Y del invierno más caluroso del que se tenga registro. Así que estamos viendo esta continuidad de un calor extraordinario que se produjo durante los meses de invierno y que también se prolonga a los meses de primavera. Ahí es donde realmente preocupa: es la duración de este calor”.

Se batieron más de 19.800 récords diarios de temperatura por calor en todo el país, según el meteorólogo Guy Walton, que analiza datos de la NOAA.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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