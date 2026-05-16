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Martínez conecta jonrón de 2 carreras para dar ventaja a Guardianes, que vencen 7-4 a Rojos

CLEVELAND (AP) — Ángel Martínez conectó un jonrón de dos carreras que significó la delantera en la séptima entrada, José Ramírez ascendió al sexto puesto en la lista histórica de hits de Cleveland y los Guardianes vencieron el sábado 7-4 a los Rojos de Cincinnati.

El dominicano Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, anota en un elevado de sacrificio de Rhys Hoskins ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/David Dermer)
El dominicano Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, anota en un elevado de sacrificio de Rhys Hoskins ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/David Dermer) AP

Martínez pegó un doble en la sexta entrada y Steven Kwan anotó poco después con un lanzamiento descontrolado. El dominicano Martínez añadió un batazo de 395 pies en la entrada siguiente para poner a Cleveland arriba por 6-4.

Su compatriota Ramírez alcanzó a Lou Boudreau en el sexto lugar en la historia de la franquicia en hits con 1.706 tras abrir la quinta con un sencillo. Se quedó en solitario con el sexto puesto con otro sencillo en la octava.

Ramírez anotó la última carrera de Cleveland por un error defensivo en la parte baja de la octava.

El venezolano Brayan Rocchio impulsó las dos primeras carreras de los Guardianes con un sencillo en la segunda.

Erik Sabrowski (2-1) consiguió el último out de la séptima. Joey Cantillo abrió por los Guardianes y permitió cuatro carreras con cuatro hits, además de ponchar a cuatro en cinco entradas.

Sam Moll (1-3) permitió la carrera de la ventaja.

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