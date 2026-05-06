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Marta Kostyuk se retira del Abierto de Italia por problemas físicos tras títulos en Madrid y Rouen

ROMA (AP) — Marta Kostyuk se retiró del Abierto de Italia debido a problemas en la cadera y el tobillo, días después de obtener el mayor título de su carrera.

Marta Kostyuk saca ante Mirra Andreeva en la final del Abierto de Madrid, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Marta Kostyuk saca ante Mirra Andreeva en la final del Abierto de Madrid, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

La ucraniana conquistó el Abierto de Madrid el sábado y esta semana subió al mejor puesto de su trayectoria: el número 15 del ranking. Tras haber atrapado también otro título sobre arcilla en Rouen, Francia, la semana anterior a Madrid, Kostyuk acumula una racha de 11 victorias consecutivas.

“Después del mejor tramo de mi carrera, tenía muchas ganas de ir a Roma. Pero a veces el cuerpo tiene otros planes, y en los últimos días he estado lidiando con un problema en la cadera. Como mi tobillo todavía no está al 100%, no es inteligente seguir forzando ahora mismo, así que este año no competiré allí”, Kostyuk publicó el martes en Instagram, mientras comenzaba el torneo en Roma.

“Ahora es momento de recuperarme y prepararme para París”, añadió Kostyuk, en referencia al Abierto de Francia, que comienza el 24 de mayo.

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FUENTE: AP

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