Mármol, mánager de Cardenales, compra boletos para que fanáticos sigan sin camisa en Busch Stadium

Un grupo de fanáticos agita sus camisetas durante un encuentro entre los Cardenales de San Luis y los Reales de Kansas City, el sábado 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El viernes, en una victoria sobre los Reales de Kansas City, y de nuevo el sábado, San Luis fue alentado por un grupo de jugadores universitarios que se ubicaban en los asientos del jardín derecho y que se quitaron y agitaron sus camisetas mientras cantaban e invitaban a que otros se les unieran.

A Mármol le gustó tanto el gesto que compró entradas para los seguidores descamisados este fin de semana.

“El ambiente de anoche fue electrizante", opinó Marmol en una publicación en redes sociales . "Repitámoslo este fin de semana. Yo compraré entradas para los aficionados que quieran sentarse en el Loge del jardín derecho y traer esa energía”.

Todo comenzó cuando el equipo de béisbol de club de Stephen F. Austin, conocido como los Lumberjacks, estaba en la cercana Alton, Illinois, para la Serie Mundial de la Segunda División de béisbol de club nacional. Los Cardenales ofrecieron entradas al equipo y asistieron 17 jugadores.

Para la undécima entrada, cuando el venezolano Yohel Pozo conectó un sencillo que puso fin al duelo, los Lumberjacks ya habían incorporado a su fiesta a otros aficionados —e incluso a la mascota Fredbird.

“Sin importar quien haya empezado eso en el jardín derecho, haré lo que tenga que hacer para asegurarme de que venga a cada juego", comentó Mármol la noche del viernes. "Porque fue increíble. No solo ellos, sino todos los que vinieron hoy. Fue un ambiente divertido”.

Los jugadores universitarios regresaron el sábado, cuando corearon el nombre de Mármol numerosas veces junto con “¡M-V-P!” cuando Jordan Walker se paró a batear. Otros aficionados en el estadio se sumaron a la diversión.

“Lo escuché bastante claro”, señaló Mármol. “Bienvenidos de vuelta a Busch. Fue genial verlos de regreso. El ambiente fue increíble. Nos alimentamos de eso”.

¿Seguirá comprando entradas?

“Me voy a quedar en la ruina”, bromeó el piloto.

La tendencia de celebrar quitándose la camiseta y agitándola no es nueva en el deporte, pero sí lo era en el Busch Stadium.

Los aficionados del viernes por la noche quizá hayan creado inadvertidamente una nueva tradición.

Entonaron cánticos más propios del fútbol y gritaron los nombres de los jugadores. El organista del estadio, Dwayne Hilton, tocó música de acompañamiento e involucró a todos.

La fiesta se había extendido a múltiples secciones para la 11ma entrada.

“Esto crea un ambiente en el que no sólo se llena este lugar, sino que lo convierte en un sitio difícil para que otros equipos vengan a jugar", enfatizó Marmol el viernes. "Eso estuvo realmente genial. Me apunto a eso cualquier día”.

Los Cardenales informaron que Mármol compró entradas del jardín derecho para ambos juegos de este fin de semana, y que todas se agotaron para la tarde del sábado.

Los Lumberjacks regresaron al Busch Stadium después de ganar el sábado 9-8 con remontada sobre Stony Brook.

San Luis venció a Kansas City 4-2 el sábado y los Cardenales recompensaron a los Lumberjacks, a quienes les entregaron bolsas con obsequios, incluidas gorras y camisetas.

También fueron invitados al clubhouse y a la oficina de Mármol después del juego. Varios Cardenales posaron para fotos con ellos y algunos incluso regalaron bates y pelotas de béisbol.

Masyn Winn, quien está en su tercera temporada completa, se maravilló con la energía en el estadio.

“Nunca he estado en unos playoffs, pero esto fue un ambiente de playoffs", dijo. "Es difícil no divertirse cuando los aficionados son así. Tenemos a los mejores aficionados del mundo, pero parece que la generación más joven lo hace más como un ambiente universitario. Creo que es bueno para el béisbol”.

El lanzador novato Caleb Cummings, de League City, Texas, no podía creer su buena fortuna.

“No sé ni qué decir”, expresó Cummings. “Es lo más genial que me ha pasado. Estamos en el clubhouse. Es una locura. Los Cardenales son una gran organización y están dirigidos por un gran manager”.

Cummings ahora es aficionado de San Luis.

“No pensé que alguna vez cambiaría. Soy un fanático acérrimo de los Astros, pero vaya, los Cardenales me mostraron mucho este fin de semana”, comentó Cummings.

Es posible que el grupo universitario regrese este domingo, pero tiene su propio juego que disputar a las 7 de la tarde

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FUENTE: AP