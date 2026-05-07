Marlins vencen 4-3 a Orioles por error de tiro en la 9na y evitan barrida

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Joe Mack, de los Marlins de Miami, corre luego de batear un doble en el duelo del jueves 7 de mayo de 2026, ante los Orioles de Baltimore (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Los Marlins evitaron la barrida en la serie y cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Mack, ascendido desde las ligas menores el lunes, conectó un doble con dos outs ante Andrew Kittredge (0-1) antes de que el venezolano Javier Sanoja pegara un rodado hacia tercera. Mayo dejó escapar la pelota y luego hizo un tiro descontrolado a la primera base, lo que permitió que Mack anotara.

Pete Alonso empató el juego por Baltimore en la octava con un sencillo impulsor que extendió a ocho juegos su racha de hits más larga de la temporada. Terminó la serie en Miami con cuatro imparables, seis carreras impulsadas y un jonrón.

Calvin Faucher (3-2) lanzó una novena entrada en blanco para llevarse la victoria.

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FUENTE: AP