Marlins envían a Graham Pauley a Triple-A y convocan a dominicano Heriberto Hernández

El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, corre tras conectar un rodado ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 22 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El zurdo Dax Fulton también fue enviado a Jacksonville, mientras que el derecho Stephen Jones fue convocado de vuelta.

Pauley fue un colaborador sólido para los Marlins el año pasado, pero no ha producido mucho a la ofensiva en 2026, con un promedio de bateo de .173 y 19 ponches. No ha conectado hits en sus últimos 17 turnos al bate.

“A la ofensiva, simplemente no ha rendido tan bien como cualquiera de las dos partes esperaba al llegar este año", reconoció el manager de los Marlins, Clayton McCullough. "Sin duda, seguimos creyendo en Graham como jugador. Sentimos que lo mejor para él era bajar a Jacksonville e intentar ponerse en marcha un poco”.

Pauley es el segundo pelotero que lució en la temporada pasada pero que recibe una degradación esta semana, después de que el receptor dominicano Agustín Ramírez, metido en una mala racha, fue enviado a las menores el lunes.

Connor Norby y el venezolano Javier Sanoja probablemente tendrán más tiempo en la tercera base, pero McCullough añadió que otros peloteros recibirán más oportunidades, incluido el infielder panameño Leo Jiménez, quien fue adquirido por Miami desde Toronto en marzo pero suma apenas 21 apariciones en el plato.

“Nos gusta Leo; simplemente, tal como estaban las cosas, había jugadores por delante de él”, explicó McCullough. “Ahora es una oportunidad de ver a Leo con un poco más de regularidad. Creo que esa posición se abrirá para que otros muchachos tengan algunos turnos al bate”.

Hernández también tuvo un inicio lento en la temporada 2026 antes de ser enviado a Jacksonville el 27 de abril. Bateó para .266 con 10 jonrones y 45 carreras impulsadas en 2025, pero este año estaba bateando .159, sin jonrones, en 63 turnos al bate.

Los Marlins como equipo han estado en una mala racha. Tras comenzar la temporada 13-13 y saltar al segundo lugar en la División Este de la Liga Nacional, Miami había perdido ocho de sus últimos 11, incluidas cuatro derrotas consecutivas.

Pero el jueves, superaron 4-3 a los Orioles de Baltimore.

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FUENTE: AP