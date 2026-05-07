americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marlins envían a Graham Pauley a Triple-A y convocan a dominicano Heriberto Hernández

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami enviaron al infielder Graham Pauley a la sucursal de la Triple-A en Jacksonville y convocaron de vuelta al jardinero Heriberto Hernández en medio de varios movimientos realizados el jueves en la nómina.

El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, corre tras conectar un rodado ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 22 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, corre tras conectar un rodado ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 22 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El zurdo Dax Fulton también fue enviado a Jacksonville, mientras que el derecho Stephen Jones fue convocado de vuelta.

Pauley fue un colaborador sólido para los Marlins el año pasado, pero no ha producido mucho a la ofensiva en 2026, con un promedio de bateo de .173 y 19 ponches. No ha conectado hits en sus últimos 17 turnos al bate.

“A la ofensiva, simplemente no ha rendido tan bien como cualquiera de las dos partes esperaba al llegar este año", reconoció el manager de los Marlins, Clayton McCullough. "Sin duda, seguimos creyendo en Graham como jugador. Sentimos que lo mejor para él era bajar a Jacksonville e intentar ponerse en marcha un poco”.

Pauley es el segundo pelotero que lució en la temporada pasada pero que recibe una degradación esta semana, después de que el receptor dominicano Agustín Ramírez, metido en una mala racha, fue enviado a las menores el lunes.

Connor Norby y el venezolano Javier Sanoja probablemente tendrán más tiempo en la tercera base, pero McCullough añadió que otros peloteros recibirán más oportunidades, incluido el infielder panameño Leo Jiménez, quien fue adquirido por Miami desde Toronto en marzo pero suma apenas 21 apariciones en el plato.

“Nos gusta Leo; simplemente, tal como estaban las cosas, había jugadores por delante de él”, explicó McCullough. “Ahora es una oportunidad de ver a Leo con un poco más de regularidad. Creo que esa posición se abrirá para que otros muchachos tengan algunos turnos al bate”.

Hernández también tuvo un inicio lento en la temporada 2026 antes de ser enviado a Jacksonville el 27 de abril. Bateó para .266 con 10 jonrones y 45 carreras impulsadas en 2025, pero este año estaba bateando .159, sin jonrones, en 63 turnos al bate.

Los Marlins como equipo han estado en una mala racha. Tras comenzar la temporada 13-13 y saltar al segundo lugar en la División Este de la Liga Nacional, Miami había perdido ocho de sus últimos 11, incluidas cuatro derrotas consecutivas.

Pero el jueves, superaron 4-3 a los Orioles de Baltimore.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Vehículos entran y salen del centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes, el 28 de agosto de 2025, en el condado de Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

DeSantis: Centro de detención migratoria "Alcatraz de los Caimanes" siempre fue temporal

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano
ULTIMA HORA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter