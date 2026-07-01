Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

El secretario de Estado revocó el estatus legal de Carlos Antonio Lloga Domínguez, exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Washington sostiene que el ICAP opera como una red de influencia e inteligencia del régimen cubano y advirtió que quienes realicen transacciones con esa entidad podrán ser sancionados, procesados o deportados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , anunció la detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez , exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos , conocido como ICAP , junto a su esposa e hijo en territorio estadounidense.

La medida se produjo después de que Rubio revocara el estatus legal de Lloga Domínguez, según informó el Departamento de Estado.

Los tres permanecen bajo custodia federal y enfrentan un proceso de expulsión de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en X, Rubio describió al ICAP como una estructura usada durante décadas para promover influencia extranjera subversiva, propaganda y redes de izquierda radical en Estados Unidos y en el hemisferio.

El secretario de Estado sostuvo que el organismo funciona como una pieza clave dentro del aparato de influencia e inteligencia del régimen cubano.

Según Washington, Lloga Domínguez mantendría vínculos con esa organización pese a encontrarse en Estados Unidos.

“Estados Unidos jamás será refugio para comunistas extranjeros”

Rubio acompañó el anuncio con una advertencia directa.

Afirmó que Estados Unidos no será refugio para extranjeros comunistas que difundan propaganda, participen en operaciones de influencia subversiva o apoyen movimientos radicales antiestadounidenses dentro del país.

El mensaje no se limitó al caso de Lloga Domínguez. También apuntó a personas, organizaciones y redes que mantengan relaciones con el ICAP.

La advertencia fue contundente: quienes realicen transacciones con el ICAP podrán enfrentar sanciones, procesos judiciales o deportación.

La versión del Departamento de Estado

El comunicado oficial del Departamento de Estado detalló que Lloga Domínguez trabajó durante más de una década para el ICAP, al que Washington define como el principal grupo de influencia del régimen cubano en Estados Unidos.

La nota oficial sostiene que el exfuncionario continuó manteniendo vínculos con esa organización y que, tras la revocación de su estatus, fue detenido por agentes federales junto a su esposa e hijo.

El Departamento de Estado también vinculó el caso a una ofensiva más amplia contra redes de influencia extranjera asociadas al régimen cubano.

Qué es el ICAP y por qué está bajo la lupa de Washington

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue creado en 1960 y durante décadas ha sido presentado por La Habana como una entidad de diplomacia popular, solidaridad internacional y vínculos con organizaciones extranjeras.

Para el gobierno estadounidense, sin embargo, el ICAP es mucho más que una estructura de intercambio cultural o político.

Washington lo acusa de servir como plataforma para propaganda antiestadounidense, operaciones de influencia extranjera, coordinación con grupos radicales y vínculos con los servicios de inteligencia cubanos.

Fernando González Llort y la Red Avispa

Uno de los elementos que el Departamento de Estado utiliza para sustentar su acusación es el liderazgo actual del ICAP.

Su presidente, Fernando González Llort, fue integrante de la llamada Red Avispa, una red de espionaje cubana desmantelada en Florida durante la década de 1990.

González Llort fue condenado en Estados Unidos y cumplió 15 años de prisión antes de regresar a Cuba, donde asumió cargos dentro del sistema político del régimen.

Para Washington, su papel al frente del ICAP refuerza la tesis de que el instituto mantiene vínculos directos con estructuras de inteligencia cubanas.

Una red global de más de 2.000 organizaciones

El Departamento de Estado afirma que el ICAP opera dentro de una red internacional que alcanza a más de 2.000 organizaciones en más de 150 países.

Según Washington, esa red sirve para proyectar influencia ideológica, cultivar relaciones con activistas y grupos políticos afines, y promover narrativas favorables al régimen cubano.

La administración Trump sostiene que esas actividades no son simples acciones diplomáticas, sino operaciones de influencia vinculadas al aparato de seguridad de La Habana.

Sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404

El caso de Lloga Domínguez se inscribe dentro de la política de sanciones de la administración Trump contra estructuras del régimen cubano.

Bajo la Orden Ejecutiva 14404, todos los bienes e intereses patrimoniales del ICAP bajo jurisdicción estadounidense permanecen bloqueados.

Además, cualquier transacción con esa entidad queda prohibida salvo autorización específica del Departamento del Tesoro o del Departamento de Estado.

La advertencia de Rubio busca extender el efecto disuasivo de esas medidas a personas, organizaciones, bancos y grupos que mantengan relación con el ICAP.

Washington intensifica presión contra Cuba

La detención ocurre en un momento de escalada en la política estadounidense hacia Cuba.

En las últimas semanas, Washington ha impuesto sanciones contra entidades vinculadas a GAESA, los Comités de Defensa de la Revolución, el propio ICAP y otros pilares económicos y políticos del régimen.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha aumentado su presión sobre funcionarios, empresas y redes asociadas al poder cubano, con el argumento de que esas estructuras sostienen la represión interna y la influencia extranjera de La Habana.

Un mensaje para redes vinculadas al régimen cubano

La detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez marca un cambio de tono: Washington no solo sanciona instituciones, sino que también actúa contra individuos considerados parte de redes de influencia del régimen en territorio estadounidense.

El mensaje de Rubio apunta a disuadir a personas y organizaciones que mantengan relaciones operativas, financieras o políticas con entidades cubanas sancionadas.

Para la Casa Blanca, el caso representa una advertencia: cualquier actividad asociada a la proyección política del régimen cubano en Estados Unidos podrá tener consecuencias migratorias, penales o financieras.