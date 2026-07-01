Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

El representante de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que La Habana busca una relación distinta con Washington y mencionó oportunidades para empresas estadounidenses en turismo, minería, agricultura y petróleo. Sus declaraciones llegan en medio de una escalada de sanciones y del estancamiento reconocido por el canciller Bruno Rodríguez.

El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán , reiteró la disposición del régimen cubano a mantener conversaciones con Estados Unidos en áreas como inversión, migración, salud y lucha contra el narcotráfico .

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa conservador The Cats Roundtable , de la emisora neoyorquina 77 WABC , una plataforma poco habitual para un diplomático cubano.

Soberón afirmó que la relación bilateral atraviesa un momento difícil, pero sostuvo que ese escenario no es nuevo y que La Habana aspira a construir un vínculo distinto con Washington.

El diplomático cubano aseguró que el régimen busca una relación que, según su visión, pueda beneficiar tanto a Cuba como a Estados Unidos.

Su mensaje se inscribe en una estrategia de comunicación que intenta mostrar a La Habana como dispuesta al diálogo, incluso mientras denuncia el endurecimiento de sanciones por parte de la administración Trump.

Soberón evitó presentar la oferta como una concesión política y la enmarcó en términos de cooperación práctica en áreas de interés común.

Migración, narcotráfico y salud: los puntos de cooperación

Entre los temas mencionados, Soberón destacó la migración.

Recordó que Cuba y Estados Unidos mantienen acuerdos bilaterales para promover una migración “regular, segura y ordenada”, un punto sensible en un momento de aumento de deportaciones, procesos de ICE y tensión migratoria entre ambos países.

También habló de cooperación contra el narcotráfico, al señalar que la ubicación geográfica de Cuba en el Caribe hace necesaria la coordinación con Washington para enfrentar rutas regionales de tráfico ilegal.

En materia de salud, promocionó el desarrollo biotecnológico cubano y mencionó avances en tratamientos para enfermedades como el Alzheimer.

Inversión estadounidense en turismo, minería, agricultura y petróleo

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la invitación indirecta a empresas estadounidenses.

Soberón afirmó que Cuba ofrece oportunidades de negocio en sectores como turismo, minería, agricultura y producción de petróleo.

También sostuvo que la isla representa un mercado atractivo para compañías estadounidenses, especialmente aquellas con base en Florida.

La declaración llega después de que el Gobierno cubano anunciara un paquete de 176 medidas económicas que busca atraer capital, abrir espacios a la inversión extranjera y aliviar la crisis de divisas.

La Habana dice estar dispuesta a hablar “de todo”

Soberón afirmó que Cuba está dispuesta a conversar incluso sobre temas sensibles como democracia, derechos humanos y libertad de expresión.

Sin embargo, aclaró que cualquier diálogo tendría que realizarse bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos.

Esa fórmula coincide con la línea tradicional del régimen: aceptar conversaciones, pero rechazar condicionamientos políticos o exigencias de cambio de sistema.

El contraste con Díaz-Canel

Las declaraciones de Soberón contrastan con el tono más duro utilizado recientemente por Miguel Díaz-Canel.

El gobernante cubano descartó cualquier apertura política, afirmó que “Trump no manda en Cuba” y aseguró que no habrá una “restauración capitalista” en la isla.

También insistió en que el sistema político cubano no será parte de ninguna negociación con Washington.

Esa dualidad refleja la estrategia del régimen: enviar señales económicas y diplomáticas de apertura, mientras mantiene cerrada la puerta a cambios políticos internos.

Las conversaciones no avanzan, según Bruno Rodríguez

El mensaje de Soberón también se produce poco antes de que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla admitiera que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos “no muestran ningún progreso”.

Rodríguez acusó a Washington de combinar contactos diplomáticos con amenazas, sanciones y medidas coercitivas.

Aunque sostuvo que Cuba sigue abierta al diálogo, dejó claro que La Habana no aceptará conversaciones bajo presión ni condicionadas a cambios en su sistema político.

Washington responde con sanciones y presión

La oferta de diálogo ocurre en un momento de fuerte ofensiva estadounidense contra el régimen cubano.

El 23 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades vinculadas a GAESA, el conglomerado militar que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las entidades sancionadas figuran el Banco Financiero Internacional, RAFIN S.A., GeoMinera S.A., Almacenes Universales S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí.

Washington sostiene que esas estructuras desvían recursos del pueblo cubano hacia la élite del régimen.

Cuba, entre crisis económica y búsqueda de oxígeno

Las señales de diálogo económico llegan mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis en décadas.

La isla enfrenta apagones prolongados, falta de combustible, escasez de alimentos y medicamentos, inflación, caída productiva y creciente deterioro social.

La CEPAL proyecta una fuerte contracción del PIB cubano para 2026, lo que convertiría a la isla en una de las economías de peor desempeño de América Latina.

En ese contexto, la invitación a empresas estadounidenses luce como un intento de buscar oxígeno financiero sin alterar el control político del régimen.

La inversión como terreno de disputa

Para La Habana, la inversión estadounidense podría representar una fuente de capital, tecnología y acceso a mercados.

Para Washington, cualquier inversión en Cuba enfrenta un obstáculo central: la estructura económica controlada por el Estado, las Fuerzas Armadas y conglomerados como GAESA.

La administración Trump ha advertido que empresas extranjeras o bancos que mantengan relaciones con entidades sancionadas pueden enfrentar consecuencias.

Esa advertencia limita el margen real de cualquier diálogo económico, incluso si diplomáticos cubanos insisten en promover oportunidades de negocio.

Un mensaje hacia Florida

La referencia de Soberón a empresas con base en Florida no pasó desapercibida.

El sur de Florida concentra una poderosa comunidad cubanoamericana, sectores empresariales interesados en el Caribe y una clase política mayoritariamente crítica del régimen cubano.

Al mencionar ese mercado, el diplomático intenta presentar a Cuba no solo como un problema político, sino como una oportunidad económica cercana para compañías estadounidenses.

Sin embargo, el clima actual en Washington hace difícil imaginar una apertura empresarial sin exigencias políticas o sin alivio previo de sanciones.

Diálogo posible, pero con límites claros

El mensaje de Soberón abre una puerta discursiva, pero los límites siguen siendo evidentes.

Cuba dice estar dispuesta a hablar de inversión, migración, salud, narcotráfico e incluso derechos humanos. Estados Unidos exige reformas políticas, transparencia, libertades y reducción del poder económico de la élite militar.

Entre ambas posiciones hay un punto de choque: La Habana busca cooperación sin cambio político; Washington insiste en que no habrá normalización mientras el régimen mantenga el control autoritario.

Por ahora, el diálogo existe como canal, pero no como avance concreto.