americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Manuel Neuer extiende su contrato con Bayern Múnich otra temporada, a los 40 años

MÚNICH (AP) — Manuel Neuer extendió contrato con el Bayern Múnich por un año más, lo que mantiene al arquero de 40 años en el campeón alemán mientras guía a su sucesor a largo plazo.

El arquero del Bayern Múnich Manuel Neuer previo al partido de vuelta contra el Paris Saint Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
El arquero del Bayern Múnich Manuel Neuer previo al partido de vuelta contra el Paris Saint Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Neuer afrontará otra temporada en el Bayern, 15 años después de incorporarse al club. Se mantiene como el capitán y guardameta titular tras sus destacadas actuaciones en la Liga de Campeones pese a los problemas físicos que ha tenido esta campaña.

Lleva 597 partidos disputados con el Bayern y está a punto de convertirse en el quinto jugador en la historia del club en alcanzar la marca de 600.

El suplente Jonas Urbig es considerado el sucesor de Neuer a largo plazo y esta temporada ha recibido cada vez más minutos. El papel de Neuer incluye orientar a Urbig.

El anuncio se dio a conocer el viernes, antes del último partido del Bayern en la Bundesliga esta temporada: el sábado en casa contra Colonia.

Sven Ulreich, otro suplente de Neuer, también firmó por un año más.

“Manuel y Sven seguirán apoyando a Jonas en su camino para convertirse en el futuro del FC Bayern”, dijo Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva, en un comunicado.

Neuer conquistó hace un mes su 13er título de liga alemana con el Bayern y podría completar el doblete nacional por primera vez desde 2020 si el Bayern vence a Stuttgart en la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo.

El portero se ha concentrado en el Bayern desde que se retiró de la selección alemana tras la Eurocopa 2024. Es probable que Oliver Baumann, de Hoffenheim, sea el titular de Alemania en el Mundial el próximo mes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro El Cangrejo en La Habana
ULTIMA HORA

Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro "El Cangrejo" en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter