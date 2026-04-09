Manifestantes protestan contra un centro de detención migratoria en Maryland, ahora pausado

El activista Patrick Dattilio se ve de pie ante un edificio donde se ha propuesto instalar un centro de detención del ICE en Williamsport, Maryland, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Steve Helber) AP

Las protestas ocurren desde que el Departamento de Seguridad Nacional compró un edificio de 76.645 metros cuadrados (825.000 pies cuadrados) en el condado Washington como parte de un plan para transformar almacenes en todo Estados Unidos en centros de detención para decenas de miles de inmigrantes.

“Esta es una instalación construida para paquetes, no para personas”, afirmó Patrick Dattilio, fundador de un grupo contrario al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llamado Hagerstown Rapid Response, mientras estaba afuera de la reunión de la comisión del condado.

El gobierno federal ha enfrentado una fuerte oposición en comunidades donde gastó un total de 1.074 millones de dólares por 11 almacenes, dentro de un plan que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, está revisando. El condado Washington es la comunidad más acogedora: un lugar donde los funcionarios dijeron que apoyaban a ICE, aunque entre silbidos y abucheos. Se suponía que el centro de procesamiento allí sería uno de los primeros en abrir en un proyecto de instalaciones concebido bajo la antecesora de Mullin, Kristi Noem.

Pero ahora el plan del Departamento de Seguridad Nacional para el edificio del condado de Washington está en pausa, atrapado en una batalla judicial como algunos de los otros proyectos de convertir almacenes en centros de detención en todo Estados Unidos. Persisten las dudas sobre si Mullin seguirá adelante con el proyecto de instalaciones o trazará otro rumbo mientras impulsa la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

El enorme almacén azul y blanco del condado Washington ha sido objeto de un intenso debate, en parte por la manera en que los comisionados expresaron su respaldo a ICE.

Aunque insistieron repetidamente en que tenían las manos atadas porque el gobierno federal ya había comprado el edificio, los comisionados también aprobaron una proclamación durante su reunión del 10 de febrero en la que declararon su “apoyo inquebrantable” al Departamento de Seguridad Nacional y al ICE.

La proclamación, que no mencionaba específicamente la compra del almacén, provocó tantos abucheos y gritos que el presidente de la comisión desalojó la sala.

El condado también quería algo. Al día siguiente envió la proclamación a Noem en un correo electrónico en el que identificaba mejoras de alcantarillado, aeropuerto y autopistas por un valor de cientos de millones de dólares que, según dijo, eran necesarias, de acuerdo con una solicitud de registros públicos obtenida por el residente local Ethan Wechtaluk, quien se postula al Congreso en el distrito que incluye el almacén.

El ICE, con abundantes fondos gracias a una enorme asignación del Congreso, firmó desde entonces un contrato por 113 millones de dólares para renovar el edificio con capacidad para 500 a 1.500 detenidos, pero un juez detuvo temporalmente las obras después de que el fiscal general de Maryland presentara una demanda. Hay una audiencia programada para el 15 de abril.

Los comisionados del condado no respondieron a solicitudes de comentarios por correo electrónico ni por teléfono. La administradora del condado, Michelle Gordon, señaló en un comunicado que los comisionados estaban rechazando todas las solicitudes de entrevista.

Muchos residentes del condado —un lugar al que aficionados a la Guerra Civil llegan para visitar el campo de batalla de Antietam antes de dirigirse a la cercana Gettysburg— están indignados tanto porque tienen objeciones morales a la instalación como porque no se enteraron de la compra con anticipación.

“No hemos tenido voz en esto”, dijo Carroll Sager por encima del estruendo de los manifestantes y los autos tocando la bocina. Detrás de ella, la policía del condado había acordonado parte del edificio del condado con cinta de “escena del crimen” para disuadir a los manifestantes. Dos agentes vigilaban a los inconformes.

Durante la reunión, Sager se sentó en silencio, sosteniendo un cartel que decía: “Sin derecho a voto en el condado Washington”.

Otras comunidades en todo EEUU se han resistido a los planes

La resistencia en otras comunidades ha incluido una demanda en Nueva Jersey que alega una “total falta de comunicación” y una demanda en Michigan que cuestiona por qué el Departamento de Seguridad Nacional no consideró usar prisiones estatales vacías. Funcionarios en Salt Lake City y en Pennsylvania han amenazado con retener o limitar el suministro de agua. En Georgia, el pueblo de Social Circle colocó un candado en el medidor de agua de un almacén que había comprado el Departamento de Seguridad Nacional.

Mientras tanto, también han surgido preguntas sobre cuánto pagó el Departamento de Seguridad Nacional por algunos almacenes. Pagó el doble de lo que el almacén de Nueva Jersey estaba valorado en los registros fiscales y casi cinco veces más que el valor tasado del almacén de Social Circle.

A Mullin lo presionaron durante su audiencia de confirmación sobre si continuaría la política de Noem de convertir estos almacenes en centros de detención. Sin comprometerse con nada, Mullin dijo que el departamento quería “ser un buen socio” con las comunidades.

Días después de asumir el cargo, el Departamento de Seguridad Nacional pausó la compra de nuevos almacenes destinados a alojar inmigrantes. Está examinando todos los contratos firmados bajo Noem.

El gobierno federal también dijo en una presentación judicial reciente en la demanda de Maryland que “el ICE está reconsiderando los planes y el alcance del almacén”.

Consultado sobre si se estaban preparando cambios para la instalación de Maryland, el Departamento de Seguridad Nacional indicó en un comunicado: “Como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”.

Los residentes del condado Washington esperan ver qué ocurre

El plan era convertir el almacén de Maryland en una instalación de procesamiento del ICE que retendría a inmigrantes recién arrestados antes de que fueran trasladados a otras instalaciones para detención de largo plazo.

Funcionarios del ICE han dicho que el almacén del condado Washington atendería las necesidades de la oficina de la agencia en Baltimore en cuanto a espacio de detención. Legisladores estatales han expresado preocupaciones sobre el Edificio Federal George H. Fallon, que alberga a detenidos de ICE en el centro de Baltimore, en parte porque se encontró en el agua una bacteria que causa la enfermedad del legionario.

Activistas y personas que viven cerca del almacén del condado de Washington están atentos.

Nica Sutch tiene una casa desde hace casi tres décadas en las colinas onduladas del oeste de Maryland, donde crio a sus hijos y recibió a sus nietos.

Cuando el almacén se construyó hace unos años para satisfacer la demanda de centros de distribución, impulsada por el crecimiento de las compras en línea, ella se convenció de que podría ser un impulso económico para la región.

Ahora que el ICE ha comprado el edificio, está considerando mudarse.

“Me encanta la zona. Me encanta todo. Este ha sido mi hogar durante 28 años”, dijo durante una entrevista en el jardín de su casa.

__

Hollingsworth informó desde Kansas City, Missouri.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP