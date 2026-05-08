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Maná, Belinda y Alejandro Fernández inauguran Mundial en México. Katy Perry hará lo propio en EEUU

Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Tyla, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Lila Downs serán los encargados de amenizar la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo prevista para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, informó el viernes la FIFA.

ARCHIVO - En esta foto del 2 de marzo de 2017, Fher Olvera, vocalista de Maná, canta en La Paz, Bolivia (AP Foto/Juan Karita, archivo)
ARCHIVO - En esta foto del 2 de marzo de 2017, Fher Olvera, vocalista de Maná, canta en La Paz, Bolivia (AP Foto/Juan Karita, archivo) AP

Un día después, Katy Perry actuará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, para encabezar la ceremonia en el marco del primer partido de este Mundial en Estados Unidos.

La FIFA dio a conocer el programa de los espectáculos previos a los encuentros en cada uno de los países donde se realiza el Mundial. Estados Unidos, México y Canadá, son coanfitriones —la primera vez en la historia que tres naciones comparten una sede mundialista.

México y Sudáfrica disputarán el primer encuentro de todo el certamen. La sudafricana Tyla se unirá en el espectáculo a los mexicanos Fernández, Belinda, Downs, Maná y Los Ángeles Azules, así como al colombiano Balvin y al venezolano Ocean.

“México dará inicio al mayor espectáculo del mundo con una ceremonia inaugural sin precedentes... La cultura mexicana ocupará un lugar central 90 minutos antes del inicio del partido a través de la música, la danza y el arte, con la participación de talentos indígenas y artistas folclóricos”, indicó la FIFA en un comunicado.

Nunca antes un país ha sido sede de tres ceremonias inaugurales de un Mundial. En solitario, México albergó los torneos de 1970 y 1986.

Los raperos Future, Lisa y Rema, así como la cantante brasileña Anitta se unirán a Perry en el espectáculo que antecederá al duelo en el SoFi, donde Estados Unidos enfrentará a Paraguay.

El debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto contará con entretenimiento a cargo de los cantantes Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna y Vegedream, así como el DJ Sanjoy.

Está previsto que las ceremonias comiencen 90 minutos antes del saque inicial.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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