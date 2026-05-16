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Man City vence 1-0 al Chelsea en final de la Copa FA con gol de Antoine Semenyo

LONDRES (AP) — En sus 155 años de historia, rara vez la final de la Copa FA habrá sido ganada con un gol más audaz.

Antoine Semenyo, del Manchester City, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la final de la Copa FA de Inglaterra entre el Chelsea y el Manchester City en Londres, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Richard Pelham)
Antoine Semenyo, del Manchester City, celebra tras anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la final de la Copa FA de Inglaterra entre el Chelsea y el Manchester City en Londres, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Richard Pelham) AP

Manchester City venció el sábado por 1-0 al Chelsea en el estadio de Wembley gracias a un momento de magia de Antoine Semenyo.

El delantero dio vida a una final que había ofrecido poco en cuanto a ocasiones o emoción con un espectacular gol de tacón en la segunda mitad.

Al llegar a un centro de Erling Haaland en el minuto 72, Semenyo rozó el balón con el tacón y lo dirigió raso al ángulo lejano, superando al guardameta del Chelsea Robert Sánchez, que se lanzó en la estirada.

La victoria mantuvo al City en la pelea por un triplete de títulos nacionales, después de haber ganado ya la Copa de la Liga inglesa. El equipo de Pep Guardiola también es segundo en la Liga Premier, a dos puntos del Arsenal con dos jornadas por disputarse.

Este fue el 17º gran trofeo de Guardiola en 10 años en el City y el 35º de su carrera en total.

El City ha ganado la Copa ocho veces y alcanzó a Chelsea, Liverpool y Tottenham para compartir el tercer puesto en la lista histórica de campeones.

La derrota significa que el Chelsea terminará la temporada sin trofeos — un año después de coronarse campeón del Mundial de Clubes — en una campaña marcada por las crisis.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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Por Redacción América Noticias Miami

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