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Man City asegura el título de la Superliga femenina y pone fin al dominio del Chelsea

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester City aseguró el título de la Superliga femenina el miércoles y puso fin al dominio de seis años de Chelsea en la competición.

El empate 1-1 de Arsenal, tercero en la tabla, con Brighton significó que City, al que le queda un partido, ya no puede ser alcanzado en el primer puesto.

City, que no se clasificó para la Liga de Campeonas de esta temporada, ha liderado la clasificación desde el 9 de noviembre.

El entrenador sueco Andrée Jeglertz condujo a City al título en su primera temporada en el club tras incorporarse procedente de la selección nacional de Dinamarca.

Es el segundo título de City en la Superliga; el otro lo consiguió en 2016.

City aventaja por seis puntos a Chelsea, segundo, que también tiene un partido por disputar. Arsenal está 10 puntos por detrás de City y le quedan tres partidos.

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