americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mahomes asiste a inicio del programa de pretemporada de Chiefs mientras rehabilita rodilla

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Patrick Mahomes estuvo presente para el inicio del programa de temporada baja de los Kansas City Chiefs el lunes, otro hito importante mientras el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL intenta recuperarse a tiempo para el comienzo de la próxima temporada tras sufrir desgarros de ligamentos en la rodilla.

El quarterback Patrick Mahomes de los Chiefs de Kansas City durante un juego de béisbol de los Reales de Kansas City, el lunes 30 de marzo de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
El quarterback Patrick Mahomes de los Chiefs de Kansas City durante un juego de béisbol de los Reales de Kansas City, el lunes 30 de marzo de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda el 14 de diciembre, en los minutos finales de una derrota ante los Chargers, lo que prácticamente eliminó a los Chiefs de la contienda por los playoffs. Poco después, Mahomes fue operado en Dallas por el reconocido ortopedista Dan Cooper, y la rehabilitación comenzó casi de inmediato de regreso en Kansas City, donde ha estado trabajando durante toda la temporada baja.

“Así que va a las reuniones. Puede levantar pesas, hacer todo eso. Rehabilitación. Esa es la fase en la que está ahora mismo”, comentó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “Ya veremos. Iremos viendo sobre la marcha. Veremos cómo está. Lo está haciendo muy bien, pero tenemos que ser inteligentes con esto”.

Mahomes había dicho anteriormente a reporteros locales que “ese es el objetivo: jugar en la Semana 1 y no tener restricciones”.

La primera fase del programa voluntario de temporada baja se limita a fuerza y acondicionamiento, reuniones del equipo y trabajo de rehabilitación, y comenzó el lunes por un periodo de dos semanas. En los últimos años, los Chiefs habían permitido que Mahomes realizara entrenamientos únicamente con jugadores en su casa en Texas, pero eso cambió este año, ya que se quedó en Kansas City para trabajar con el propio personal de preparación física de los Chiefs.

Luego viene la segunda fase del programa de temporada baja: tres semanas de trabajo en el campo a ritmo de caminata y sin contacto real, lo que significa que Mahomes debería poder participar en parte del trabajo sin tener que arriesgarse a lastimarse la rodilla otra vez.

La tercera fase son las actividades organizadas del equipo, en las que la ofensiva puede enfrentarse a la defensiva, pero todavía no hay contacto real. Los Chiefs han programado seis de esos entrenamientos del 26 al 28 de mayo y del 1 al 3 de junio, antes de su minicampamento obligatorio del 9 al 11 de junio.

El calendario es un poco diferente al de otros años porque el Arrowhead Stadium albergará partidos del Mundial de fútbol en junio.

Se espera que el calendario completo de la NFL se anuncie a mediados de mayo. Se prevé que el partido inaugural sea el 10 de septiembre, lo que significa que los Chiefs podrían jugar su primer encuentro unos días después, aproximadamente nueve meses después de que Mahomes sufriera su lesión.

“Conociéndome, voy a llevarlo al límite exacto todos y cada uno de los días”, dijo Mahomes sobre su esfuerzo de rehabilitación. “Hay lugares a los que todavía no puedes llegar. Quieres, pero aún no puedes. Y lo hacen por una razón”.

Los Chiefs el mes pasado sumaron algo de seguro por si Mahomes necesitara un par de semanas adicionales, al enviar a los Jets de Nueva York una selección de sexta ronda del draft del próximo año a cambio de Justin Fields. También asumieron 7 millones de dólares de su salario garantizado de 10 millones.

Fields, de 27 años, firmó el marzo pasado un contrato de dos años por 40 millones de dólares —con 30 millones garantizados— con los Jets, y fue el titular durante la mayor parte de la temporada hasta que fue relegado a la suplencia para darle la oportunidad a Tyrod Taylor en la Semana 12. No volvió a jugar otro partido con los Jets y terminó la temporada al ser colocado en la lista de reservas lesionados a finales de diciembre por una lesión de rodilla.

Aun así, Fields es un titular con experiencia en la NFL, y se espera que al menos le dé a los Chiefs una oportunidad de ganar si necesita iniciar algún partido.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter