Mahomes asiste a inicio del programa de pretemporada de Chiefs mientras rehabilita rodilla

El quarterback Patrick Mahomes de los Chiefs de Kansas City durante un juego de béisbol de los Reales de Kansas City, el lunes 30 de marzo de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda el 14 de diciembre, en los minutos finales de una derrota ante los Chargers, lo que prácticamente eliminó a los Chiefs de la contienda por los playoffs. Poco después, Mahomes fue operado en Dallas por el reconocido ortopedista Dan Cooper, y la rehabilitación comenzó casi de inmediato de regreso en Kansas City, donde ha estado trabajando durante toda la temporada baja.

“Así que va a las reuniones. Puede levantar pesas, hacer todo eso. Rehabilitación. Esa es la fase en la que está ahora mismo”, comentó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “Ya veremos. Iremos viendo sobre la marcha. Veremos cómo está. Lo está haciendo muy bien, pero tenemos que ser inteligentes con esto”.

Mahomes había dicho anteriormente a reporteros locales que “ese es el objetivo: jugar en la Semana 1 y no tener restricciones”.

La primera fase del programa voluntario de temporada baja se limita a fuerza y acondicionamiento, reuniones del equipo y trabajo de rehabilitación, y comenzó el lunes por un periodo de dos semanas. En los últimos años, los Chiefs habían permitido que Mahomes realizara entrenamientos únicamente con jugadores en su casa en Texas, pero eso cambió este año, ya que se quedó en Kansas City para trabajar con el propio personal de preparación física de los Chiefs.

Luego viene la segunda fase del programa de temporada baja: tres semanas de trabajo en el campo a ritmo de caminata y sin contacto real, lo que significa que Mahomes debería poder participar en parte del trabajo sin tener que arriesgarse a lastimarse la rodilla otra vez.

La tercera fase son las actividades organizadas del equipo, en las que la ofensiva puede enfrentarse a la defensiva, pero todavía no hay contacto real. Los Chiefs han programado seis de esos entrenamientos del 26 al 28 de mayo y del 1 al 3 de junio, antes de su minicampamento obligatorio del 9 al 11 de junio.

El calendario es un poco diferente al de otros años porque el Arrowhead Stadium albergará partidos del Mundial de fútbol en junio.

Se espera que el calendario completo de la NFL se anuncie a mediados de mayo. Se prevé que el partido inaugural sea el 10 de septiembre, lo que significa que los Chiefs podrían jugar su primer encuentro unos días después, aproximadamente nueve meses después de que Mahomes sufriera su lesión.

“Conociéndome, voy a llevarlo al límite exacto todos y cada uno de los días”, dijo Mahomes sobre su esfuerzo de rehabilitación. “Hay lugares a los que todavía no puedes llegar. Quieres, pero aún no puedes. Y lo hacen por una razón”.

Los Chiefs el mes pasado sumaron algo de seguro por si Mahomes necesitara un par de semanas adicionales, al enviar a los Jets de Nueva York una selección de sexta ronda del draft del próximo año a cambio de Justin Fields. También asumieron 7 millones de dólares de su salario garantizado de 10 millones.

Fields, de 27 años, firmó el marzo pasado un contrato de dos años por 40 millones de dólares —con 30 millones garantizados— con los Jets, y fue el titular durante la mayor parte de la temporada hasta que fue relegado a la suplencia para darle la oportunidad a Tyrod Taylor en la Semana 12. No volvió a jugar otro partido con los Jets y terminó la temporada al ser colocado en la lista de reservas lesionados a finales de diciembre por una lesión de rodilla.

Aun así, Fields es un titular con experiencia en la NFL, y se espera que al menos le dé a los Chiefs una oportunidad de ganar si necesita iniciar algún partido.

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FUENTE: AP