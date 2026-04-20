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Madre y 6 hijos mueren en explosión e incendio en vivienda del centro de Pensilvania

MILL HALL, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Una madre y seis niños de entre 3 y 11 años murieron en una explosión e incendio en una vivienda del centro de Pensilvania, informaron las autoridades.

Esta foto tomada a partir de un vídeo de WNEP muestra a los equipos de emergencia respondiendo al incendio en una casa en Lamar, Pensilvania, el 19 de abril de 2026. (WNEP vía AP)
Esta foto tomada a partir de un vídeo de WNEP muestra a los equipos de emergencia respondiendo al incendio en una casa en Lamar, Pensilvania, el 19 de abril de 2026. (WNEP vía AP) AP

Los bomberos acudieron la mañana del domingo a un reporte de explosión e incendio en una casa del municipio de Lamar, en el condado Clinton, cerca de Mill Hall, y confirmaron que siete personas estaban atrapadas, pero no pudieron registrar el edificio, envuelto en llamas, indicó la Policía Estatal de Pensilvania en un comunicado. Los siete fallecieron y la policía los identificó como Sarah Stolzfus, de 34 años, cuatro hijos varones de 11, 10, 5 y 3 años, y dos hijas de 8 y 6 años.

La causa está bajo investigación. Una fuga de propano dentro de la vivienda pudo haber provocado la explosión y el incendio, señaló la policía, al precisar que los tanques de propano exteriores no explotaron y no fueron factores que contribuyeran a la explosión y el incendio.

La vecina Christina Duck contó a WNEP-TV que estaba desayunando cuando comenzó.

“Escuché un estruendo y pude sentirlo; me levanté y miré por la ventana y podía ver las llamas a través de las ventanas; salí corriendo afuera y, en menos de un minuto, toda la casa estaba completamente envuelta”, relató Duck. La familia se mudó hace un par de meses, comentó Duck, y añadió que a menudo veía a los niños afuera jugando.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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