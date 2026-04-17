Macron y Starmer celebran reapertura de Ormuz y piden seguridad permanente para la navegación

El primer ministro británico Keir Starmer, izquierda, y el presidente francés Emmanuel Macron copresiden una reunión multinacional virtual en el palacio presidencial de los Elíseos, en París, el viernes 17 de abril de 2026. (Tom Nicholson/Pool Foto vía AP) AP

El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer afirmaron que seguirán planificando una misión internacional para restablecer la seguridad marítima, que, según Starmer, se desplegará “tan pronto como las condiciones lo permitan”. Indicaron que los planificadores militares se reunirán en Londres la próxima semana.

Tras un encuentro de unas 50 naciones y organizaciones internacionales, Macron señaló que “todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz por parte de todas las partes”.

Mientras la reunión estaba en marcha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ministro de Exteriores de Irán declararon abierto el estrecho a los buques comerciales. Los precios del petróleo se desplomaron cuando el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para los buques comerciales permanecería “completamente abierto” durante la vigencia de un alto el fuego de 10 días en Líbano.

Trump, en una publicación en redes sociales escrita íntegramente en mayúsculas, dijo que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los barcos y puertos iraníes seguiría vigente “HASTA QUE NUESTRA TRANSACCIÓN CON IRÁN ESTÉ 100% COMPLETA”.

Starmer recibió con cautela el anuncio, pero advirtió que debe convertirse en “una propuesta duradera y viable”.

La reunión en París forma parte de los intentos de países marginados de aliviar el impacto de un conflicto que no iniciaron y al que tampoco se han sumado, pero que ha sacudido la economía mundial. Los precios del petróleo se dispararon tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Irán cerró de facto el angosto estrecho por el que suele pasar una quinta parte del petróleo mundial.

Estados Unidos no forma parte de la planificación de lo que se ha bautizado como la Iniciativa de Libertad de Navegación Marítima del Estrecho de Ormuz, que, según Macron, sería “una misión neutral, totalmente separada de los beligerantes, para escoltar y proteger a los buques mercantes que transitan el Golfo”.

Starmer, que enfrenta problemas políticos en su país, fue recibido por Macron el viernes por la tarde en el patio del Palacio del Elíseo. El canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni también asistieron. Otros, incluidos los primeros ministros de Australia y Canadá, los presidentes de Corea del Sur y Ucrania y representantes de China e India, se sumaron por videoconferencia.

Planificación militar en marcha

En un eco de la “coalición de los dispuestos”, reunida para proporcionar seguridad a Ucrania en caso de un alto el fuego en esa guerra, Starmer dijo que Reino Unido, junto con Francia, encabezará una misión multinacional para proteger la libertad de navegación tan pronto como las condiciones lo permitan.

“Esto será estrictamente pacífico y defensivo, como una misión para tranquilizar al transporte marítimo comercial y apoyar la eliminación de minas”, expresó.

Afirmó que más de una docena de países habían aceptado aportar medios, muchos menos que en la coalición más amplia sobre Ormuz.

Reino Unido ha hablado de utilizar drones cazaminas, desplegados desde el buque RFA Lyme Bay.

La guerra ha puesto de relieve el menguado estado de la Marina Real, que ha desplegado solo un gran buque de guerra, el destructor HMS Dragon, en el Mediterráneo oriental. Francia, que cuenta con el ejército más poderoso de la Unión Europea, ha enviado a la región su portaaviones de propulsión nuclear, junto con un portahelicópteros y varias fragatas.

Meloni dijo que había manifestado la “disposición (de Italia) a poner a disposición sus unidades navales”, mientras que Merz indicó que Alemania podría aportar capacidades de limpieza de minas e inteligencia marítima a una misión de ese tipo, pero necesitaría apoyo parlamentario y una “base jurídica segura”, como una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Añadió que Alemania, “si es posible, también quisiera ver participar a Estados Unidos de América; creemos que sería deseable”.

Eso supone un alejamiento de Macron, quien ha dicho que la misión involucrará a países no implicados en el conflicto.

La oficina de Macron indicó que los roles de los miembros de la coalición podrían incluir “inteligencia, capacidades de eliminación de minas, escoltas militares (y) procedimientos de comunicación con los estados costeros”.

Sidharth Kaushal, investigador en poder naval del centro de estudios Royal United Services Institute, dijo que la limpieza de minas y la creación de un sistema de alerta ante amenazas marítimas eran funciones más probables para la coalición que el uso de buques de guerra como escoltas de petroleros comerciales a través del estrecho.

“Para eso se necesitan enormes cantidades de buques, y nadie las tiene”, sostuvo.

Trump desestima a la OTAN calificándola como “tigre de papel”

Ellie Geranmayeh, experta en Irán y subdirectora del programa de Oriente Medio y Norte de África del centro de estudios Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que la eliminación de minas es un ámbito en el que los países europeos y sus socios podrían desempeñar una función.

“Serían una parte más adecuada que Estados Unidos para hacerlo, porque una vez que se tiene a militares estadounidenses haciendo esto y permaneciendo cerca de las costas iraníes, se crea un posible escenario para que Irán y Estados Unidos cometan errores de cálculo y vuelvan a una especie de tensión militar”, explicó.

La operación es, en parte, una respuesta a Trump, quien ha reprendido a sus aliados por no sumarse a la guerra. El presidente ha llamado a los aliados “cobardes”, señaló que la OTAN “no estuvo ahí cuando la necesitábamos” y le dijo a Reino Unido que “Ni siquiera tienen una marina”.

Kaushal señaló que los países europeos probablemente intentaban “demostrar la capacidad de proporcionar seguridad de una manera distinta, si no completamente separada, de Estados Unidos, y que también demuestre una capacidad de acción independiente”.

“Cuántos estados tienen realmente una capacidad sobrante para ofrecer a esto es una pregunta bastante abierta”.

Trump pareció desdeñoso ante las ofertas europeas de ayuda, aunque se refirió a la OTAN y no a la coalición encabezada por Francia y Reino Unido.

“Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN ALEJADOS, A MENOS QUE SOLO QUIERAN LLENAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO”, publicó en redes sociales.

“¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un Tigre de Papel!”

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Lawless informó desde Londres. El periodista de The Associated Press John Leicester en París contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP