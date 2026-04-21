Macron reafirmará compromiso de Francia con alto al fuego en reunión con primer ministro libanés

El primer ministro libanés Nawaf Salam llega a una reunión en Luxemburgo el 21 de abril del 2026. (AP foto/Virginia Mayo) AP

Pakistán se está preparando para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán cuando faltan horas para que expire la tregua, mientras Líbano e Israel tienen previsto celebrar una nueva reunión en Washington más adelante esta semana.

Macron y Salam “también abordarán el apoyo humanitario a las poblaciones desplazadas y la continuación de las reformas económicas y financieras esenciales para fortalecer la soberanía del Líbano, su reconstrucción y el restablecimiento de su prosperidad”, señaló la oficina de Macron.

La reunión en el Palacio del Elíseo se produce después de que la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano, conocida como UNIFIL, fuera atacada el sábado con fuego de armas ligeras, lo que dejó un pacificador francés muerto y otros tres heridos, dos de ellos de gravedad.

Tanto Macron como UNIFIL responsabilizaron a Hezbollah, pero el grupo libanés negó su implicación.

Macron ha instado a las autoridades libanesas a “esclarecer plenamente el incidente” y a “identificar y procesar a los responsables sin demora”. Los soldados de la UNIFIL “no deben bajo ninguna circunstancia ser blanco de ataques”, indicó la oficina de Macron.

Más temprano el martes, Salam hizo una parada en Luxemburgo para una reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea en la que se iba a abordar la situación en Oriente Medio.

El 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán, Hezbollah entró en el conflicto al disparar misiles a través de la frontera. Israel respondió con una intensa campaña de bombardeos y una invasión terrestre.

El presidente libanés Joseph Aoun ofreció negociaciones directas con Israel —las primeras en décadas— a cambio de un cese de las hostilidades, una oferta que inicialmente fue rechazada.

Eso cambió tras el anuncio de una tregua entre Irán y Estados Unidos y las conversaciones entre ambos mediadas por Pakistán.

Líbano e Israel celebraron la semana pasada en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas, tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, una milicia chií respaldada por Irán. Mientras tanto, Irán siguió insistiendo en que su propio acuerdo debe extenderse a Líbano y afirmó que, de lo contrario, no reabriría el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos anunció el jueves un cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah en Líbano presentando el acuerdo como resultado de las conversaciones entre Israel y Líbano.

Hezbollah, que se oponía a que Líbano mantuviera conversaciones directas con Israel y no formó parte de esas negociaciones, insistió en que el cese de fuego fue resultado de la presión iraní y no de la reunión entre Israel y Líbano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP