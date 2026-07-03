Machado pide regresar a Venezuela tras los sismos y critica la respuesta del gobierno

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Un día después de que Rodríguez defendiera con enojo la capacidad del operativo de ayuda de su gobierno en su primera conferencia de prensa desde el desastre del 24 de junio, su principal rival, la venezolana exiliada y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, lanzó su propio llamado.

Machado sostuvo el viernes desde Panamá que la respuesta del gobierno ante el terremoto dejó al descubierto sus debilidades críticas y que “para facilitar el avance de un proceso de transición, mi presencia (en Venezuela) contribuye y mucho más después de la tragedia”.

“Mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita en un momento donde se ha evidenciado la ausencia total del Estado”, afirmó Machado, aludiendo a las críticas generalizadas a la respuesta del gobierno ante el terremoto por considerarla lenta y desorganizada. “El país necesita referentes en quien confiar”.

Los sismos han causado la muerte de más de 2.295 personas y han dejado a más de 11.000 heridas, según el gobierno, que no ha ofrecido actualizaciones sobre fallecidos y lesionados desde el miércoles. El movimiento opositor de Machado ha creado una base de datos digital para localizar a los desaparecidos, que actualmente registra a más de 36.000 personas cuyo paradero se desconoce. Su partido ha movilizado voluntarios para recolectar donaciones en Venezuela y ha solicitado ayuda a la vasta diáspora del país.

“Mi presencia… busca articular, unificar, no solamente para atender una emergencia, para sanar la herida”, manifestó la dirigente opositora, a quien se le prohibió postularse en las elecciones presidenciales de 2024 en las que el presidente Nicolás Maduro se adjudicó la victoria. Un conteo de votos verificado de manera independiente y realizado por la oposición concluyó que el candidato respaldado por Machado, Edmundo González, fue el verdadero ganador.

Cuando ocurrieron los terremotos, Machado vio una oportunidad crucial para regresar a su país por primera vez desde que huyó en diciembre pasado para aceptar el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Desde que Estados Unidos capturó a Maduro en una audaz operación militar en enero, Machado ha buscado volver a la escena y ha llamado a una transición democrática.

Pero el gobierno de Trump ha respaldado a Rodríguez desde la salida de Maduro, elogiando sus reformas favorables a los negocios en el lucrativo sector petrolero del país y sin ofrecer un calendario sobre cuándo podrían celebrarse elecciones.

Dos altos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para revelar conversaciones diplomáticas privadas, dijeron a The Associated Press que el gobierno de Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con Machado y la disuadió de regresar a Venezuela tras los terremotos.

Uno de los funcionarios indicó que la líder opositora había solicitado ayuda a Washington para trasladarse a Venezuela desde el territorio caribeño neerlandés de Curazao y también desde Panamá, donde se encuentra ahora.

El segundo funcionario señaló que Estados Unidos sospechaba que ella quería regresar para encabezar protestas contra Rodríguez y presionar por un cambio político en un momento en que el foco debería estar en la recuperación tras el terremoto. Este funcionario añadió que el gobierno de Trump no podía impedir el regreso de Machado, pero tampoco estaba en condiciones de facilitarlo.

Las secuelas del terremoto se vuelven políticas

Al enterarse de los planes inminentes de Machado de regresar, Rodríguez cerró el tráfico aéreo comercial hacia Caracas, según el funcionario estadounidense. Esos vuelos cancelados debían trasladar a cientos de trabajadores de ayuda para colaborar en las tareas de recuperación tras el terremoto, agregó el funcionario.

Machado afirmó el lunes que el gobierno había cerrado su espacio aéreo para impedir su regreso, sin aportar pruebas. El gobierno no respondió a una solicitud de comentarios sobre el supuesto cierre.

Aparentemente preocupada de que la indignación por la respuesta al terremoto pudiera poner en riesgo su autoridad, Rodríguez atribuyó el jueves cualquier crítica a lo que calificó como narrativas fabricadas en “laboratorios mediáticos”. Aseguró que los equipos de rescate se desplegaron de inmediato con equipo adecuado en las zonas de desastre, en contradicción con las quejas generalizadas de residentes que dijeron que se quedaron solos buscando a sus seres queridos sin equipos oficiales ni maquinaria pesada durante las primeras 48 horas.

“Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables”, sostuvo Rodríguez. “No esperamos uno, dos o tres días. Actuamos de inmediato”.

Luego indicó que se habían desplegado miles de rescatistas civiles y militares, así como 11 hospitales de campaña internacionales, en las zonas afectadas por el terremoto, y añadió que el gobierno había aprobado la creación de un fondo para recibir donaciones destinadas a la reconstrucción.

El viernes, medios estatales difundieron imágenes de su visita en el hospital a Hernán Alberto Gil Flores, un guardia de seguridad de 43 años que fue sacado de un sótano derrumbado tras sobrevivir casi ocho días bajo los escombros. Su dramático rescate, realizado el jueves, fue uno de los pocos puntos luminosos en uno de los periodos más sombríos que se recuerdan en Venezuela.

No está claro qué ocurrirá cuando venza el mandato

Según la Constitución de Venezuela, las ausencias temporales deben ser cubiertas por el vicepresidente —cargo que antes ocupaba Rodríguez— por hasta 90 días, tras lo cual pueden prorrogarse por la Asamblea Nacional por otros 90 días.

El viernes venció ese periodo interino de 180 días. Hasta le momento, las autoridades no han dicho qué harían, si es que harían algo, ante el vencimiento del mandato de Rodríguez.

La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Rodríguez, puede activar una elección anticipada si los legisladores declaran el cargo permanentemente vacante.

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DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina. El reportero de The Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP